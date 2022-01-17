Редакция Life 24 делится в материале очаровательными сценами из королевских свадеб в фильмах, которые заставили сопереживать актерам даже самых безразличных зрителей. Стать частью помпезного празднования вместе с этой подборкой очень легко.

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Лучшие королевские свадьбы в кино

Сериал "Корона"

Первый сезон сериала "Корона" поразил зрителей с самого начала своей помпезностью, ведь начался с грандиозной свадьбы королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа. Режиссеры поражали не только талантом актеров, но и невероятной одеждой и декорациями. Лишь платье главной героини Елизаветы II, которую сыграла актриса Клер Фой, стоило около 37 тысяч долларов.



Грандиозная свадьба королевы Елизаветы II / Фото

Фильм "Молодая Виктория"

Лента "Молодая Виктория" вышла в свет в 2009 году. Невероятная драма принесла незаурядную славу актрисе Эмили Блант. Фильм влюбил зрителей в историю любви королевы Виктории и принца Альберта. Интересно, что именно королева Виктория в свое время положила начало моде на белые свадебные платья, которые сегодня считаются свадебной классикой. Церемония женитьбы королевских персон в фильме изображена с особой эстетикой и утонченностью.



Волшебный свадебный образ королевы Виктории в фильме "Молодая Виктория" / Фото Vogue

Фильм "Мария Антуанетта"

Еще одним знаковым королевским событием, которое сейчас может посетить каждый, стала свадьба Марии Антуанетты и Людовика XVI в одноименном фильме "Мария Антуанетта". Лента влюбила мир во французскую королеву, которую сыграла Кирстен Данст, с первых минут. На славу поработали режиссер София Копполи и художница костюмов Милени Канонеро, которым удалось воспроизвести эстетику XVIII века в невероятных образах актеров, особенно свадебных нарядах.



Невероятная эстетика XVIII века / Фото

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Фильм "Герцогиня"

Актриса Кира Найтли очень любит исторические фильмы. Она обязана костюмированным драмам, которые сделали ее популярной во всем мире. Одной из самых ярких стала ее роль в фильме "Герцогиня", где о на сыграла герцогиню Девонширскую, Джорджини Кавендиш. Большой труд в этом фильме был закреплен за костюмерами, которые вернули современную красавицу в XVIII век и создали невероятные наряды. В частности, над свадебным платьем работал Майкл О'Коннор.



Кира Найтли в роли Джорджини Кавендиш / Фото Vogue

Фильм "Дневники принцессы 2: как стать королевой"

Американская комедия, которая невероятно раскрыла эстетику королевских свадеб. Сыграть роль принцессы Мии поручили Энн Хэтэуэй, которая стала кумиром для многих. Во время создания свадебного платья костюмеры не опирались на исторические эталоны, а творили современное искусство, которое стало бы мечтой для миллионов женщин во всем мире. И это удалось сделать дизайнеру Гэри Джонсу, который надел принцессу в приталенное кружевное платье с обнаженными плечами.