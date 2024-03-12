Боялися залишити дітей сиротами: подружжя разом схудло на 105 кг та змінилося до невпізнання

Пара з Великої Британії схудла на 105 кілограмів на двох та тепер має зовсім інакший вигляд.

Чому подружжя вирішило скинути вагу та як їм вдалося значно змінитися, розповідаємо далі.

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Як пара схудла на понад 100 кілограмів

38-річний Гленн і 35-річна Софі боялися померти молодими й залишити своїх дітей сиротами. Вони разом важили 286 кілограмів, причому Гленн підрахував, що споживав близько 3500 калорій на день, коли їв надвеликі піци та пив по 10-15 бляшанок пепсі.

Тривожний дзвінок пролунав, коли Софі зрозуміла, що не зможе продовжувати лікування суглоба Шарко, який спричиняв набряк, запалення і почервоніння лівої щиколотки, якщо не скине зайві кілограми.

Я був набагато важчим, ніж моя дружина, але у неї також є інвалідність, тому вона не могла продовжувати робити операції, набираючи вагу. Ми вирішили, що їй потрібно скинути зайву вагу. Потрібно було щось кардинально змінювати, тому ми почали шукати можливості шунтування шлунка в Литві,

– пояснив Гленн.

Подружжя вирушило 17 серпня до Вільнюса за "пакетною пропозицією" вартістю 9 тисяч доларів, яка містила операцію шлункового шунтування, переліт, готель, реабілітацію, "куратора" і навіть таксі.

Всього за пів року Гленн схуд зі 162 кг до 95, а Софі – зі 124 кіло до 87.

Ми просто чудово почуваємося. Ми можемо робити набагато більше як пара, відчуваючи впевненість у собі, щоб ходити до магазину одягу і приміряти нові модні речі. З погляду здоров'я це було чудово – у нас з'явилося стільки енергії,

– радіє Софі.

Пара змінилась до невпізнання / Фото SWNS

Вона каже, що разом із чоловіком дуже хвилювалася перед поїздкою за кордон. За декілька місяців до операції подружжя проконсультувалося з хірургами у Великій Британії, щоб переконатися, що вони ухвалюють правильне рішення. Вони також зустрілися зі своїм литовським куратором і хірургом в Zoom – він порекомендував пакетну пропозицію.

Ми використали наші заощадження і позичили трохи грошей у сім'ї, які зараз повернули,

– додав Гленн.

За три тижні до операцій їм сказали скоротити щоденне споживання калорій до 500 і споживати переважно білок. Вони їли стейки, курячі грудки й відбивні з баранини, через що почувалися млявими й "голодними".

Їхній план відновлення тривав 10 тижнів, але вони повернулися до роботи всього через п'ять днів.

Дієта була дуже, дуже одноманітною – після того, як до операції ми харчувалися лише м'ясом, перші два тижні ми могли випивати лише пів склянки води на день. Після двох тижнів ми їли багато пюре, йогуртів, протеїнового порошку та кісткового бульйону. Нам подобалося змішувати ті банки сосисок і спагеті,

– ділиться Гленн.

Чоловік зауважив, що парі не дозволяли їсти тверду їжу до шеститижневого терміну. Вони втрачали близько 3-4 кг на тиждень і отримували "набагато більше енергії".

Подружжя каже, що тренується окремо і має різних персональних тренерів, поки що уникаючи хірургічного втручання для видалення зайвої шкіри.