Почему супруги решили сбросить вес и как им удалось значительно измениться, рассказываем далее.

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Как пара похудела более чем на 100 килограммов

38-летний Гленн и 35-летняя Софи боялись умереть молодыми и оставить своих детей сиротами. Они вместе весили 286 килограммов, причем Гленн подсчитал, что потреблял около 3500 калорий в день, когда ел сверхбольшие пиццы и пил по 10-15 банок пепси.

Тревожный звонок прозвучал, когда Софи поняла, что не сможет продолжать лечение сустава Шарко, который вызывал отек, воспаление и покраснение левой лодыжки, если не сбросит лишние килограммы.

Я был намного тяжелее, чем моя жена, но у нее также есть инвалидность, поэтому она не могла продолжать делать операции, набирая вес. Мы решили, что ей нужно сбросить лишний вес. Нужно было что-то кардинально менять, поэтому мы начали искать возможности шунтирования желудка в Литве,

– объяснил Гленн.

Супруги отправились 17 августа в Вильнюс по "пакетному предложению" стоимостью 9 тысяч долларов, которая включала операцию желудочного шунтирования, перелет, отель, реабилитацию, "куратора" и даже такси.

Всего за полгода Гленн похудел со 162 кг до 95, а Софи – со 124 кило до 87.

Мы просто замечательно себя чувствуем. Мы можем делать намного больше как пара, чувствуя уверенность в себе, чтобы ходить в магазин одежды и примерять новые модные вещи. С точки зрения здоровья это было замечательно – у нас появилось столько энергии,

– радуется Софи.

Пара изменилась до неузнаваемости / Фото SWNS

Она говорит, что вместе с мужем очень волновалась перед поездкой за границу. За несколько месяцев до операции супруги проконсультировались с хирургами в Великобритании, чтобы убедиться, что они принимают правильное решение. Они также встретились со своим литовским куратором и хирургом в Zoom – он порекомендовал пакетное предложение.

Мы использовали наши сбережения и заняли немного денег у семьи, которые сейчас вернули,

– добавил Гленн.

За три недели до операций им сказали сократить ежедневное потребление калорий до 500 и потреблять преимущественно белок. Они ели стейки, куриные грудки и отбивные из баранины, из-за чего чувствовали себя вялыми и "голодными".

Их план восстановления длился 10 недель, но они вернулись к работе всего через пять дней.

Диета была очень, очень однообразной – после того, как до операции мы питались только мясом, первые две недели мы могли выпивать только полстакана воды в день. После двух недель мы ели много пюре, йогуртов, протеинового порошка и костного бульона. Нам нравилось смешивать те банки сосисок и спагетти,

– делится Гленн.

Мужчина заметил, что паре не позволяли есть твердую пищу до шестинедельного срока. Они теряли около 3-4 кг в неделю и получали "гораздо больше энергии".

Супруги говорят, что тренируется отдельно и имеет разных персональных тренеров, пока избегая хирургического вмешательства для удаления лишней кожи.