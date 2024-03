Такая практика не является редкостью, и многие звезды худели или набирали вес, чтобы получить желаемую роль. Как менялись актеры для того, чтобы появиться в киноленте – далее в материале Life 24.

Энн Хэтэуэй сбросила 13 килограммов для оскароносной роли

Голливудская актриса всегда имела роскошную фигуру и никогда не имела проблем с лишним весом. Однако для роли в фильме "Отверженные" ей пришлось похудеть на около 13 килограммов. В фильме Энн Хэтэуэй сыграла больную туберкулезом Фантину. Героиня фильма голодала, ведь была очень бедной и к тому же самостоятельно воспитывала ребенка, на содержание которого не имела средств. Чтобы как-то прокормить себя и ребенка, Фантина продала собственные волосы и стала "ночной бабочкой".

Чтобы получить роль, голливудская актриса не только похудела на 13 килограммов, но и согласилась обстричь свои волосы. Поскольку Фантина была больной, то Энн Хэтэуэй пыталась достичь желаемого эффекта – она сидела на жесткой диете и занималась изнурительными тренировками. Как-то в интервью актриса рассказывала, что перед съемками даже голодала и ничего не ела в течение 13 дней.



Энн Хэтэуэй для роли Фантины похудела на 13 килограммов / Скриншот

К слову, такое самопожертвование ради роли не осталось без награды. Энн Хэтэуэй за роль Фантины получила кинопремию "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана".

Натали Портман и фильм "Черный лебедь"

Чтобы получить главную роль в фильме "Черный лебедь", Натали Портман пришлось похудеть на 9 килограммов. Актриса сыграла роль молодой балерины, которая теряет рассудок во время изнурительных тренировок и репетиций балета "Лебединое озеро".

Чтобы похудеть, голливудская актриса очень урезала свой рацион, а также тренировалась от 5 до 8 часов в день. В одном из интервью Натали Портман признавалась, что эта роль была очень сложной для нее, ведь она иногда практически не употребляла пищи, находилась в состоянии сильной слабости и даже казалось, что она на грани смерти.



Натали Портман похудела на 9 килограммов для роли балерины / Скриншот

Однако такая отдача роли была достойно воспринята в киноиндустрии. Натали Портман настолько вжилась в роль, что получила сразу 3 награды за ленту – "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Кроме того, этот фильм стал настоящим шедевром среди других психологических триллеров.

К слову, в "Черном лебеде" сыграла также Мила Кунис. Режиссеры также заставили актрису похудеть на 9 килограммов, чтобы утвердить ее на роль балерины.

Король перевоплощений – Джаред Лето

Джареда Лето справедливо называют королем перевоплощений, ведь он с легкостью меняет образы – от цвета волос до перевоплощения на женщин. Голливудская звезда также худела и набирала вес для ролей. К примеру, впервые Джаред Лето похудел для роли в фильме "Реквием по мечте", а затем – для "Далласского клуба покупателей". К слову, тогда голливудский актер сбросил 23 килограмма.

Впрочем, Джаред Лето не только худел, но и набирал вес. Так, для роли душевнобольного убийцы в ленте "Глава 27" он набрал 32 килограмма. Зрители были очень удивлены, когда увидели Джареда Лето в таком весе. Сам актер потом признавался, что набрать вес ему было гораздо сложнее, чем сбросить. К тому же такой большой "плюс" в весе повлиял и на его здоровье.



Джаред Лето набрал 32 килограмма для главной роли в фильме "Глава 27" / Скриншот

Рене Зеллвегер дважды набирала вес для "Бриджит Джонс"

Рене Зеллвегер никогда не считала себя невероятной красавицей, а после того, как она разошлась с актером Джимом Керри, и вовсе впала в депрессию. Она перестала появляться на публике, набрала лишние килограммы и в целом имела очень запущенный вид. Как-то она попала в объектив папарацци с немытыми волосами, лишним весом и в домашней растянутой одежде. Когда режиссер "Бриджит Джонс" увидел эти фотографии в прессе, то понял, что Рене Зеллвегер идеально сыграет главную роль.

Так начался путь актрисы в серии фильмов "Бриджит Джонс". Правда, для первой части фильма Рене Зеллвегер была вынуждена набрать еще 13 килограммов. Впрочем, уже через год она появилась в мюзикле "Чикаго" с идеально подтянутой и спортивной фигурой. Впоследствии начались съемки второй части "Дневник Бриджит Джонс", поэтому Рене была вынуждена снова набрать вес, правда, на этот раз режиссер хотел, чтобы она поправилась на 15 килограммов.



Рене Зеллвегер дважды набирала вес для роли Бриджит Джонс / Скриншот

После этой роли голливудская звезда снова вернула комфортную для себя форму и вес. Когда стартовали съемки третьей части фильма, то режиссеры снова хотели, чтобы Рене Зеллвегер набрала вес. Впрочем, этот раз звезда отказалась, ведь это очень влияло на ее здоровье.

Мэйси Уильямс прошла через изнурительное похудение для роли в новом сериале

Актрисе Мэйси Уильямс пришлось похудеть на 11 килограммов, чтобы получить роль в новом сериале "Новый взгляд" ("The New Look"). К слову, премьера сериала состоялась 14 февраля 2024 года.

Голливудская звезда поделилась, что прошла очень сложный путь похудения. По ее словам, она просыпалась в 4 утра и начинала тренировки. Ей разрешали только пить воду, а вечером – можно было съесть что-то соленое. Вечером Мэйси Уильямс принимала горячую ванну с большим количеством соли, шла спать, а утром процесс похудения начинался заново.



Мэйси Уильямс похудела на 11 килограммов для роли в сериале / Скриншот

К слову, за состоянием актрисы постоянно следили врачи. Они периодически брали анализы у звезды, чтобы проверить, не заболела ли она.