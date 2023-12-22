Головний тренд сезону осінь – зима 2023 – помаранчевий манікюр. Це не просто помаранч, а злегка "припечений" відтінок, який пасує будь-якому тону шкіри.

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Тренд пішов з ТікТок

Гештег #BurntOrangeNails набирає обертів. "Випалений помаранчевий" спричинив бум: тренд зростає і вже перетнув межу в 120 мільйонів переглядів.

Помаранчевий манікюр: дивіться відео

Зазвичай традиційні осінні відтінки – це теплі червоні, мальбек, ягідні або бордо. Втім, яскравий помаранчевий перемагає. Він здається неймовірно доречним для осінніх місяців, коли листя набуває цього відтінку. Це також хороший вибір, коли відчуваєте, що приміряли вже всі можливі варіації осіннього манікюру й перебуваєте в пошуку нових ідей.

В цьому сезоні найпопулярніші відтінки міді та "розкішний глянцевий апельсин".