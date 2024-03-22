Псують весь вигляд: візажистка назвала основні помилки в макіяжі, які може допустити кожна

Здається, що базовий макіяж – це доволі проста задача. Однак, як виявилося, багато жінок припускаються певних помилок у нанесенні косметики.

Яких правил макіяжу радить дотримуватися візажистка Юлія Глушенко, щоб уникнути поширених помилок і залишити шкіру сяючою та здоровою, розповідаємо далі.

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Замальовувати темні кола під очима світлим консилером

За словами візажистки, багато жінок замальовують темні кола під очима консилером світлого кольору. Однак він лише підкреслює темноту.

Для того, щоб приховати темні кола під очима, експертка рекомендує обирати консилер, який нейтралізує відтінок – персиковий або жовтуватий.

Як правильно наносити консилер: дивіться відео

Наносити бронзер під вилиці для того, щоб зробити щічки худими

Як розповіла Юлія Глушенко, помилкою більшості жінок є те, що вони думають, що додавши на вилиці бронзер зроблять обличчя худішим.

Насправді для того, щоб зробити лице стрункішим, спочатку потрібно використати скульптор. Його слід наносити майже на саму виличну кістку. Тільки таким чином обличчя буде виглядати меншим.

Як має виглядати правильне нанесення скульптора: дивіться фото

Не використовувати базу під макіяж

Деякі жінки також забувають використовувати базу під макіяж. За словами експертки, це велика помилка. Якщо хочете, щоб макіяж тримався довше і виглядав привабливо протягом тривалого часу, тоді варто використовувати цей засіб. Саме він відповідає за стійкість.

Не наносити рум'яна на обличчя або наносити лише на щічки

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Візажистка також відзначила, що багато дівчат роблять помилку, коли ігнорують використання рум’ян. Але саме вони відповідають за колір на обличчі, свіжість та здоров'я, а їх відсутність робить лице фарфоровим.

Водночас якщо рум'яна нанести не лише на щоки, а й на зону над бровами та на повіки, вийде гармонійне поєднання кольорів на обличчі.

Як гарно на обличчі виглядають рум’яна: дивіться фото

Не мити пензлики та спонжі після макіяжу

На інструментах для макіяжу розмножуються мільйони мікробів, адже залишки косметики й частинки шкірного жиру, епідермісу – це дуже сприятливе середовище для них. Саме тому, візажистка наголошує, що важливо слідкувати за їх чистотою. У першу чергу це гігієна.

Юлія Глушенко акцентує, що пензлі й спонж мають бути чисті перед кожним макіяжем. В іншому випадку, з часом на обличчі починають з'являтися висипання, а згодом навіть алергія.