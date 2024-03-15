Професійна візажистка Ірина Легкобит розповіла, як правильно виконувати суху корекцію та які засоби для цього необхідні. Вона наголосила, що саме така корекція зробить рельєф обличчя дуже гарним.

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Як правильно робити суху корекцію

Загалом, існує кремова (або її ще називають вологою) та суха корекції. Перша з них виконується за допомогою консилера, скульптора (бронзера), кремових рум'ян та хайлайтера. Коли кремові текстури нанесені й розтушовані, необхідно зафіксувати їх сухою корекцією.

Так, спочатку треба припудрити все обличчя. Після цього необхідно пройтися сухим бронзером за тими лініями, де виконувалася кремова корекція. Важливо, щоб рухи були злегка круговими, а продукт треба розтушовувати за лінією догори. Так вийде ефект підтягнутого обличчя.

Після бронзера необхідно додати сухих рум'ян. Під час їхнього нанесення необхідно посміхатися, щоб додати рум'яна на "яблучка". На завершення можна додати трохи хайлайтера на ті ж зони, де наносився вологий продукт.

Як пояснила візажистка Ірина Легкобит, суха корекція є дуже важливою, оскільки вона забезпечує стійкість макіяжу.

Сухий продукт забезпечить вам стійкість макіяж і зробить дуже красивий рельєф,

– пояснила візажистка.

Як робити суху корекцію: дивіться відео

До слова, якщо використовувати лише суху корекцію, то макіяж буде більш легким. Таку корекцію краще обирати для денного макіяжу на кожен день. Поєднання кремової (вологої) та сухої матиме ефектний вигляд під час вечірнього макіяжу.