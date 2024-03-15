Профессиональная визажистка Ирина Легкобыт рассказала, как правильно выполнять сухую коррекцию и какие средства для этого необходимы. Она отметила, что именно такая коррекция сделает рельеф лица очень красивым.

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Как правильно делать сухую коррекцию

В общем, существует кремовая (или ее еще называют влажной) и сухая коррекции. Первая из них выполняется с помощью консилера, скульптора (бронзера), кремовых румян и хайлайтера. Когда кремовые текстуры нанесены и растушеваны, необходимо зафиксировать их сухой коррекцией.

Так, сначала надо припудрить все лицо. После этого необходимо пройтись сухим бронзером по тем линиям, где выполнялась кремовая коррекция. Важно, чтобы движения были слегка круговыми, а продукт надо растушевывать по линии кверху. Так получится эффект подтянутого лица.

После бронзера необходимо добавить сухих румян. Во время их нанесения необходимо улыбаться, чтобы добавить румяна на "яблочки". В завершение можно добавить немного хайлайтера на те же зоны, где наносился влажный продукт.

Как объяснила визажистка Ирина Легкобыт, сухая коррекция является очень важной, поскольку она обеспечивает стойкость макияжа.

Сухой продукт обеспечит вам стойкость макияж и сделает очень красивый рельеф,

– объяснила визажистка.

Как делать сухую коррекцию: смотрите видео

К слову, если использовать только сухую коррекцию, то макияж будет более легким. Такую коррекцию лучше выбирать для дневного макияжа на каждый день. Сочетание кремовой (влажной) и сухой будет эффектно смотреться во время вечернего макияжа.