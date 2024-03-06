Професійна візажистка Ірина Легкобит розповіла, що має бути у косметичці кожної дівчини, аби вона могла створити ідеальний макіяж. Окрім того, варто подбати, щоб засоби були якісними, адже від цього залежатиме кінцевий результат.

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Що має бути у косметичці кожної дівчини

Нині на полицях магазинів можна знайти безліч косметичних засобів. Різні виробники пропонують цікаві новинки й закликають їх спробувати, однак не всі засоби знадобляться у щоденному макіяжі.

Як поділилася професійна візажистка Ірина Легкобит, у косметичці кожної дівчини повинні бути наступні засоби:

тональний крем чи кушон,

бронзер,

хайлайтер,

гель для брів,

палітра тіней,

туш,

олівчик для очей,

олівці для губ,

помада,

косметична точилка.

З яких засобів складається базова косметичка: дивіться відео

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Окрім того, варто подбати про якісну основу для макіяжу. До прикладу, якщо дівчина прагне створити ефект "без макіяжу", то краще надати перевагу кушону або ж CC-крему. Однак, якщо потрібен стійкий і щільний тон, то варто обрати BB-крем. Бронзер та хайлайтер необхідні для легкого контурингу, щоб підкреслити вилиці, очі або ж створити бажаний ефект сяйва.

До слова, у коментарях під відео користувачі мережі поділилися, що є у їхніх косметичках. Чимало жінок зауважило, що обов'язково у косметичці також є SPF-захист, пудра, підводка для очей і консилер.