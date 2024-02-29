Про це розповідає Life 24 з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

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Чому важливо доглядати за віями

Іноді ми забуваємо про догляд за ними, але вії так само як і будь-яка частинка нашого тіла потребують уваги, догляду та турботи. Здавалося б, така дрібничка, але за допомогою них краса наших очей стає ще більш помітною та привабливою.

Крім того, правильний та систематичний догляд за віями допоможе зберегти їх здоров'я та підсилити природну красу на тривалий час.

Як правильно доглядати за віями

Є декілька важливих моментів, які допоможуть віям зберегти свою красу та здоровʼя:

Ретельне очищення

Ретельне очищення має бути щоденним та правильним. Використання делікатних засобів для видалення макіяжу допоможе повністю очистити вії від залишків макіяжу, пилу та бактерій, які збираються на них протягом всього дня. Завдяки очищенню можна вберегти себе від інфекційних захворювань слизової ока та вій.

Використання перевірених продуктів для догляду

При виборі засобу для вій, рекомендовано обирати продукти, які спеціалізуються на такому догляді та містять натуральні компоненти без агресивних хімічних речовин.

Це дозволить зберегти здоров'я, бо деякі компоненти можуть викликати алергічну реакцію або пошкодити структуру вій.