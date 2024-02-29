Побороти цю проблему можна кількома способами. Блогерка Мері Рене у мережі поділилася одним із таких, який можна з легкістю повторити у домашніх умовах, передає Life 24.

Цікаво Варто повчитися: 5 секретів краси, якими користуються француженки

Який спосіб боротьби з темними колами під очима пропонує блогерка

Одним з найпростіших способів, як замаскувати темні кола під очима, є нанесення на проблемну зону освітлювального консилера. Втім, з проблемою необхідно боротися, а не маскувати її.

Так, Мері Рене розповіла, що для боротьби з темними колами використовує каву. Блогерка пояснила, що кофеїн, який міститься у кавовій гущі, покращує кровообіг. Це, своєю чергою, зменшує набряклість та бореться з темними колами. Якщо до маски додати мед, то шкіра отримає додаткове зволоження. Окрім того, кофеїн також є сечогінним засобом – ліками, які допомагають зменшити накопичення рідини в організмі.

Мері Рене розповіла, що для маски, яка допоможе боротися з темними колами під очима необхідні наступні інгредієнти:

кавова гуща – 2 чайних ложки,

рідкий мед – 1 чайна ложка,

тепла вода – 1 чайна ложка.

Для приготування маски необхідно спочатку змішати мед та воду, а потім додати кавову гущу. Коли суміш буде ретельно перемішана, її необхідно нанести на чисте та сухе обличчя на зону навколо очей. Залишити маску необхідно на 15 – 30 хвилин. Після цього суміш треба ретельно змити теплою водою, а на зону навколо очей нанести спеціальний крем.

Блогерка розповіла про ефективну маску для боротьби з темними колами: дивіться відео

Варто наголосити, що необхідно враховувати й індивідуальні особливості. Якщо є алергія на один з компонентів, то маску в жодному разу не можна наносити на обличчя.