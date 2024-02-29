Побороть эту проблему можно несколькими способами. Блогерша Мэри Рене в сети поделилась одним из таких, который можно с легкостью повторить в домашних условиях, передает Life 24.

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Какой способ борьбы с темными кругами под глазами предлагает блогерша

Одним из самых простых способов, как замаскировать темные круги под глазами, является нанесение на проблемную зону осветляющего консилера. Впрочем, с проблемой необходимо бороться, а не маскировать ее.

Так, Мэри Рене рассказала, что для борьбы с темными кругами использует кофе. Блогер объяснила, что кофеин, который содержится в кофейной гуще, улучшает кровообращение. Это, свою очередь, уменьшает отечность и борется с темными кругами. Если к маске добавить мед, то кожа получит дополнительное увлажнение. Кроме того, кофеин также является мочегонным средством – лекарствами, которые помогают уменьшить накопление жидкости в организме.

Мэри Рене рассказала, что для маски, которая поможет бороться с темными кругами под глазами необходимы следующие ингредиенты:

кофейная гуща – 2 чайных ложки,

жидкий мед – 1 чайная ложка,

теплая вода – 1 чайная ложка.

Для приготовления маски необходимо сначала смешать мед и воду, а затем добавить кофейную гущу. Когда смесь будет тщательно перемешана, ее необходимо нанести на чистое и сухое лицо на зону вокруг глаз. Оставить маску необходимо на 15 – 30 минут. После этого смесь надо тщательно смыть теплой водой, а на зону вокруг глаз нанести специальный крем.

Блогер рассказала об эффективной маске для борьбы с темными кругами: смотрите видео

Стоит отметить, что необходимо учитывать и индивидуальные особенности. Если есть аллергия на один из компонентов, то маску ни в коем случае нельзя наносить на лицо.