В чем заключаются секреты безупречного вида француженок, рассказала стилист Оксана Холод. Каким вещам у них стоит поучиться, сообщает Life 24.

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Перестаньте умываться водой

Вода из-под крана очень сильно сушит кожу, поэтому француженки предпочитают умываться мицеллярной водой. Просто смочите ватный диск и протрите им лицо и шею – она хорошо удаляет грязь и не сушит кожу.

Если у вас нет аллергии на мицеллярную воду, смывать ее не нужно, однако, если вы используете большое количество декоративной косметики, дополнительно стоит использовать другое средство для очищения.

Упростите уход за кожей

Все, что вам нужно, это средство для снятия макияжа, увлажняющий крем и, если средства позволяют, сыворотка.

Легкий ежедневный массаж делает магию. В уходе за кожей лица важны не крутые косметические новинки, а стабильность,

– пишет Оксана Холод.

Поддерживайте прическу в хорошем состоянии

Не забывайте посещать парикмахера каждые 6 – 8 недель, чтобы поддерживать форму стрижки и цвет. Ухоженные, чистые, сияющие волосы – уже половина образа.

Используйте минимум декоративной косметики

Ограничьтесь одним или двумя средствами, которые подчеркнут желаемое или скроют несовершенное. Чтобы освежить цвет лица, достаточно румян. Чтобы выровнять тон проблемной кожи, воспользуйтесь тональным кремом и ничем больше.

А если намечается что-то особенное, вас выручат smokey eyes или красная помада (не "и"!),

– отмечает стилист.

Не забывайте о духах

Фокус в том, чтобы всегда был приятный, но не навязчивый аромат. Не переусердствуйте – капли духов вполне достаточно.

Старайтесь делать это неторопливо, наслаждаясь самим процессом. Создайте такой собственный маленький ритуал.