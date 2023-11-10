Нечасто можна зустріти веселку повного кола, але екіпажу на борту гелікоптера пощастило побачити її особисто. Із землі це явище побачити неможливо.

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Веселка вразила мережу

Така веселка з'явилась над долиною Гламорган, районом графства на південному сході Вельсу.



Це явище неможливо побачити з землі / Фото з мережі Х

Користувачі мережі бурхливо відреагували на опубліковане фото.

Антисонячна точка – це центр кола. Люди в літаках іноді можуть бачити ці круглі веселки. Глядачі на землі можуть бачити лише світло, відбите краплями дощу над горизонтом. Оскільки обрій у кожної людини трохи різний, ніхто насправді не бачить повну веселку із землі,

– повідомляють у National Geographic.

Веселка – це різнокольорова дуга, утворена легкими краплями води, що падають. І насправді це повні кола. Просто їх рідко можна побачити із землі.