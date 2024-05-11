Чого ніколи не можна робити з волоссям, щоб зменшити випадіння, розповідаємо далі.

До теми Колір, що потребує вкладень: 6 речей, які варто врахувати перед тим, як фарбуватися у блонд

Регулярне використання щітки із натуральної щетини

Такі гребінці відмінно витягують волосся, надають йому гладкості. Однак при регулярному використанні вони порушують зовнішню кутикулу волосся. Через це воно поступово слабшає, стає ламким і врешті-решт випадає.

Занадто частий вплив високих температур

Якщо ви щодня сушите волосся гарячим феном або користуєтеся випрямлячем чи плойкою, воно може втрачати свою силу та красу.

Висока температура легко пошкоджує пасма, створюючи так звані бульбашки – слабкі місця вздовж волосяного стрижня. Єдиний спосіб їх позбутися – це відстригти волосся вище пошкодженого місця.

Щоб уникнути такої проблеми, краще користуватися стайлерами не частіше, ніж раз на тиждень, а при сушінні феном виставляти середню або низьку температуру.

Недостатнє очищення волосся

Мити волосся варто орієнтовно раз на три дні. Проте частота може залежати від безлічі факторів, включно з типом волосся, схильністю до жирності шкіри голови та рівнем активності.

Найголовніше – дотримуватися персонального оптимального режиму чистоти, оскільки недостатнє миття може призвести до появи неприємного запаху та лущення, а також випадіння.

Розчісування згори донизу

Починати розчісувати волосся треба знизу, поступово переходячи все вище та вище.

Якщо почати зверху, є велика ймовірність пошкодити волосся і заплутати його ще сильніше, що при регулярному повторенні буде сприяти випадінню.