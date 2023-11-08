Для того, аби образ був повноцінним, його потрібно завершити аксесуарами. Про те, як підібрати прикраси відповідно ви вирізу сукні чи блузи – читайте у тексті 24 Каналу.

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Виріз каре (квадратний)

Такий варіант передбачає дотримання чітких ліній в усьому образі. Як правило, такий виріз зустрічається на офісних або строгих сукнях або ж блузках, призначених для важливих заходів. Зважаючи на особливості ділового стилю, краще відмовитися від ланцюжків, кулонів, підвісок. Підбираючи прикраси на шию під виріз такої сукні, краще звернути увагу на більш статусні прикраси – акцентні сережки, масивні намиста з дорогоцінних металів без вставок або намисто із перлин.



Сережки можуть бути акцентом в образі / Pexels

Висока горловина

Фасон, не перестає бути актуальним вже досить тривалий час. Дизайнери рекомендують вибирати під високу горловину прикраси середньої та великої довжини – багатошарові ланцюги. Це потрібно для того, аби не перевантажувати образ, адже акцент і без того зміщений саме на шию.

V-подібний виріз

У цьому випадку бажано, щоб прикраса повторювала контури вирізу. Кольє, що заповнює виріз і має акцент в центрі – найкращий варіант. Втім іноді хочеться поекспериментувати, тому у таких випадках можна надіти короткий ланцюг з кулоном або ж навпаки, дуже довгий ланцюг, що спускається набагато нижче самого вирізу.



Ланцюжок може повторювати обриси вирізу / Pexels

Цікаво буде виглядати та поєднання відразу декількох ланцюгів, що розрізняються по довжині та плетінню: можна вибрати ланцюг-чокер довжиною 35-40 сантиметрів і заповнити простір вирізу, який залишився, довшими ланцюгами, що спускаються нижче (наприклад, 50 і 60 сантиметрів).

Сукня з комірцем

Якщо ви бажаєте надіти плаття з коміром, можете звернути увагу на прикраси, які поєднуються з V-подібним вирізом. Для розстебнутого комірця, ідеально підійдуть довгі ланцюги, кулони. А для застебнутого – середні або довгі ланцюги з підвісками. Колись, популярне поєднання комірця та короткого кольє під комір, вже не актуально.

Круглий виріз

Прикрасу під круглий виріз сукні потрібно обирати ретельно. Такий виріз вважається класичним і частіше за інших використовується при пошитті жіночого одягу. Круглий виріз виглядає водночас елегантно, жіночно та стримано. Однак круглий виріз не такий простий в контексті вибору прикраси. Рекомендується підбирати довжину намиста або бус так, щоб прикраса закінчувалась над вирізом. Якщо виріз зовсім маленький, можна звернути увагу на чокери. Ще один естетичний варіант - вибір прикрас довжиною до грудей і навіть нижче. Такі вироби дозволяють візуально витягнути силует жінки.

Без бретелей

Прикраси під сукні з відкритими плечима – безмежне поле для експериментів. Як правило, без бретельок зазвичай шиють моделі на корсеті, які відрізняються досить глибоким декольте.



Із сукнями без бретелей потрібно бути обережною / Pixbay

До такого вбрання, однаково добре підійдуть намиста з дорогоцінних каменів, чокери, кольє. Варто лише дотримуватися однієї рекомендації: прикраси не повинні діставати сукні.