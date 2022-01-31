Прикраси, які захоче приміряти кожна жінка: топ-5 найдорожчих ювелірних виробів у світі

31 січня особливе для майстрів, що роблять наше життя прекраснішим. У цей день у всьому світі відмічають своє професійне свято ювеліри.

Обробка дорогоцінних матеріалів і виготовлення прикрас є різновидом декоративно-прикладного мистецтва. І ні для кого не секрет, що ювеліри – справжні творці шедеврів. А ювелірні вироби є одним з найпопулярніших дорогих товарів на ринку.

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Грошова вартість деяких ювелірних виробів сягає непомірних висот. Протягом всієї історії коштовності передавалися з рук в руки як членів королівських сімей, так і світських левиць. У день ювеліра Life 24 знайомить своїх читачів з одними з найдорожчих та рідкісних ювелірних виробів.

1. Діамант Надії – 250 мільйонів доларів

Діамант Надії / Фото wikipedia

Діамант Надії або діамант Хоупа був знайдений в Індії у 1642 році. Свою назву він отримав від свого першого власника – американського банкіра Генрі Пилипа Хоупа.

Цей блакитний камінь є не тільки найдорожчим, а й можливо, найвідомішим дорогоцінним у світі. Протягом багатьох століть він перебував у володінні Людовика XIV і Гаррі Вінстона. Останній передав прикрасу в дар Смітсонівському інституту у 1958 році. З того часу вона виставлена на загальний огляд.

Ціна діаманта вагою 45,52 карата оцінюється не тільки в грошовому еквіваленті. За даними Смітсонівського інституту, рідкість, надзвичайно високий статус і величезна культурна цінність роблять його вартість у загальному підсумку неоціненною.

Ходять чутки, що камінь несе в собі прокляття, приносячи нещастя і навіть смерть власнику і будь-кому, хто до нього доторкнеться.

2. Брошка у вигляді павича – 100 мільйонів доларів

Брошка у вигляді павича / Фото luxatic

Брошка у вигляді павича виготовлена ювелірною компанією Graff Diamonds, яка була заснована в 1960 році Лоуренсом Граффом. Зараз компанія, чия основна база, розташована в Лондоні є багатонаціональним ювеліром.

Вартість брошки становить приблизно 100 мільйонів доларів. Вперше її показали у 2013 році на мистецькому ярмарку TEFAF в Нідерландах.

Брошка у формі павича з розпушеним пір'ям важить в цілому 120,81 карата і містить понад 1300 білих, жовтих, синіх і помаранчевих діамантів. У центрі знаходиться дуже рідкісний темно-синій діамант грушоподібної форми.

Місцезнаходження брошки в цей час не розголошується.

3. Рожева зірка – 72 мільйони доларів

Рожева зірка / Фото hatton-jewellers

До того, як стати "Рожевою зіркою", цей рідкісний дорогоцінний камінь був відомий як рожевий Штайнмец. Він являє собою діамант вагою 59,60 карата.

Дорогоцінний камінь був здобутий відомою міжнародною корпорацією De Beers у 1999 році в Південній Африці. І був огранований з необробленого діаманта вагою 132,5 карата. Після 20 місяців обробки "Рожева зірка" прийняла свою нинішню форму.

У 2017 році її було продано з аукціону за 71,2 мільйона доларів компанії Chow Tai Fook Enterprises в Гонконзі.

4. Оппенгеймер блу – 57,5 мільйона доларів

Оппенгеймер блу / Фото hatton-jewellers

Дорогоцінний камінь зі смарагдовою огранкою, який важить 14,62 карата, був названий на честь Філіпа Оппенгеймера. Американський гемологічний інститут вважає цей камінь найбільшим незвичайним яскраво-блакитним діамантом.

Історія цього діаманта залишається загадкою. Відомо, що він був видобутий десь в Південній Африці, ймовірно, на початку 20 століття. Будь-які подробиці невідомі, адже компанія De Beers, яка показала світові камінь, закрила свої архіви.

Перша угода з цим діамантом відбулася в 1999 році. А у 2016 році він був проданий на аукціоні за 57,5 мільйона доларів стороні, яка не була оприлюднена.

5. Діамантове кольє L'Incomparable – 55 мільйонів доларів

Діамантове кольє L'Incomparable / Фото hatton-jewellers

Кольє L'Incomparable являє собою композицію у формі виноградної лози зі 103 дорогоцінних каменів, що містить у центрі діамант вагою 407,48 карата. Він є найбільшим у світі внутрішньо бездоганним жовтим діамантом розміром з яйце.

Приголомшливий дорогоцінний камінь був випадково знайдений молодою дівчиною в Конго три десятиліття тому в купі кімберліта (побічного продукту видобутку діамантів). Прикраса, яка на сьогодні є найціннішим виробом такого роду у світі, була створена ювелірним брендом Mouawad у 2013 році та продана за 55 мільйонів доларів.

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Якщо у вас є знайомі ювеліри, не забудьте їх привітати 31 січня з професійним святом, адже вони створюють світ, який дарує не тільки естетичну насолоду, а й приємну увагу.