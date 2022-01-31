Обработка драгоценных материалов и изготовление украшений являются разновидностью декоративно-прикладного искусства. И ни для кого не секрет, что ювелиры – настоящие создатели шедевров. А ювелирные изделия являются одним из самых популярных дорогих товаров на рынке.

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Денежная стоимость некоторых ювелирных изделий достигает непомерных высот. На протяжении всей истории драгоценности передавались из рук в руки как членов королевских семей, так и светских львиц. В день ювелира Life 24 знакомит своих читателей с одними из самых дорогих и редких ювелирных изделий.

1. Бриллиант Надежды – 250 миллионов долларов

Бриллиант Надежды / Фото wikipedia

Бриллиант Надежды или бриллиант Хоупа был найден в Индии в 1642 году. Свое название он получил от своего первого владельца – американского банкира Генри Филиппа Хоупа.

Этот голубой камень является не только самым дорогим, но и возможно, самым известным драгоценным в мире. На протяжении многих веков он находился во владении Людовика XIV и Гарри Уинстона. Последний передал украшение в дар Смитсоновскому институту в 1958 году. С тех пор оно выставлено на всеобщее обозрение.

Цена бриллианта весом 45,52 карата оценивается не только в денежном эквиваленте. По данным Смитсоновского института, редкость, чрезвычайно высокий статус и огромная культурная ценность делают его стоимость в общем итоге неоценимой.

Ходят слухи, что камень несет в себе проклятие, принося несчастье и даже смерть владельцу и любому, кто к нему прикоснется.

2. Брошь в виде павлина – 100 миллионов долларов

Брошь в виде павлина / Фото luxatic

Брошь в виде павлина изготовлена ювелирной компанией Graff Diamonds, которая была основана в 1960 году Лоуренсом Граффом. Сейчас компания, чья основная база находится в Лондоне, является многонациональным ювелиром.

Стоимость броши составляет примерно 100 миллионов долларов. Впервые ее показали в 2013 году на художественной ярмарке TEFAF в Нидерландах.

Брошь в форме павлина с распушенными перьями весит в общей сложности 120,81 карата и содержит более 1300 белых, желтых, синих и оранжевых бриллиантов. В центре находится очень редкий темно-синий бриллиант грушевидной формы.

Местонахождение броши в это время не разглашается.

3. Розовая звезда – 72 миллиона долларов

Розовая звезда / Фото hatton-jewellers

До того, как стать "Розовой звездой", этот редкий драгоценный камень был известен как розовый Штайнмец. Он представляет собой бриллиант весом 59,60 карата.

Драгоценный камень был добыт известной международной корпорацией De Beers в 1999 году в Южной Африке. И был огранен из необработанного бриллианта весом 132,5 карата. После 20 месяцев обработки "Розовая звезда" приняла свою нынешнюю форму.

В 2017 году она была продана с аукциона за 71,2 миллиона долларов компании Chow Tai Fook Enterprises в Гонконге.

4. Оппенгеймер блу – 57,5 миллиона долларов

Оппенгеймер блу / Фото hatton-jewellers

Драгоценный камень с изумрудной огранкой, который весит 14,62 карата, был назван в честь Филиппа Оппенгеймера. Американский Геммологический институт считает этот камень самым большим необычным ярко-голубым бриллиантом.

История этого бриллианта остается загадкой. Известно, что он был добыт где-то в Южной Африке, вероятно, в начале 20 века. Любые подробности неизвестны, ведь компания De Beers, которая показала миру камень, закрыла свои архивы.

Первая сделка с этим бриллиантом состоялась в 1999 году. А в 2016 году он был продан на аукционе за 57,5 миллиона долларов стороне, которая не была обнародована.

5. Бриллиантовое колье L'Incomparable – 55 миллионов долларов

Бриллиантовое колье L'Incomparable / Фото hatton-jewellers

Колье L'Incomparable представляет собой композицию в форме виноградной лозы из 103 драгоценных камней, содержащую в центре бриллиант весом 407,48 карата. Он является крупнейшим в мире внутренне безупречным желтым бриллиантом размером с яйцо.

Потрясающий драгоценный камень был случайно найден молодой девушкой в Конго три десятилетия назад в куче кимберлита (побочного продукта добычи бриллиантов). Украшение, которое на сегодня является самым ценным изделием такого рода в мире, было создано ювелирным брендом Mouawad в 2013 году и продано за 55 миллионов долларов.

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Если у вас есть знакомые ювелиры, не забудьте их поздравить 31 января с профессиональным праздником, ведь они создают мир, который дарит не только эстетическое наслаждение, но и приятное внимание.