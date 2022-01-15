Найцікавіші весільні тортики з усього світу – далі у нашій добірці. Якщо готуєтеся до весілля – обов’язково перегляньте ці фотографії. Можливо, ви захочете щось запозичити й на своє свято!
Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе
№1
Фото Ashley Laprade Photography, тортик Exquisite Desserts
№2
Фото De Joy Photography, тортик Parker Lusseau Pastries
№3
Фото Honey Bee Cake CO
№4
Фото Madeline Trent, тортик Cakes to live BY
№5
Фото The Coconut Creative
№6
Фото O'Malley Photographers, тортик The Sweet Side
№7
Фото Flora & Fauna, тортик Simply Sweet Berkshires
№8
Фото A Heart String, тортик Nine Cakes
№9
Фото Sarah Jane Ethan
№10
№11
Фото Tamara Merri Photography, тортик Corgi Bakery