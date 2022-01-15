Просто шедевр: 11 весільних тортиків, у які ви закохаєтеся

15 січня 2022 , 10:09
Читать новость на русском

Джерело:

Brides

Яскраві, фруктові й просто неповторні – ці весільні тортики сподобаються навіть тим людям, які не люблять ласувати солоденьким. Вони настільки ефектні, що аж шкода цю красу розрізати.

Найцікавіші весільні тортики з усього світу – далі у нашій добірці. Якщо готуєтеся до весілля – обов’язково перегляньте ці фотографії. Можливо, ви захочете щось запозичити й на своє свято!

Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе

№1

Фото Ashley Laprade Photography, тортик Exquisite Desserts

№2

Фото De Joy Photography, тортик Parker Lusseau Pastries

№3

Фото Honey Bee Cake CO

№4

Фото Madeline Trent, тортик Cakes to live BY

№5

Фото The Coconut Creative

№6

Фото O'Malley Photographers, тортик The Sweet Side

№7

Фото Flora & Fauna, тортик Simply Sweet Berkshires

№8

Фото A Heart String, тортик Nine Cakes

№9

Фото Sarah Jane Ethan

№10

Фото Suzanne Li Photography

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO .

№11

Фото Tamara Merri Photography, тортик Corgi Bakery

 

Автор: Петро Синєокий