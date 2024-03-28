Долає стереотипи: жінка народилась з одною груддю, але відмовилась від пластики та стала моделлю

Британка, яка народилася з недорозвиненістю грудних м'язів лише з одного боку, відмовилася від безплатної пластики бюста й стала моделлю.

У чому причина такої особливості фігури жінки та як їй вдається долати стереотипи, будуючи кар'єру в моделінгу, розповідаємо далі.

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Як модель долає стереотипи щодо грудей

26-річна мешканка Великої Британії Ребекка Батчер народилася з синдромом Поланда, рідкісним захворюванням, яке призводить до недорозвиненості грудних м'язів лише з одного боку.

Цей вроджений дефект, який зазвичай діагностують у підлітковому віці, зачіпає лише одну з 20 000 людей, і для деяких він може з часом обмежити рух і діапазон рухів.

Попри таку особливість дівчина відмовилась від операції та вирішила стати моделлю.

Я знаю, що більшість дівчат вхопилися б за шанс безкоштовно збільшити груди, але я не хотіла змінювати себе – я просто хотіла дізнатися, чому мої груди деформовані,

– розповіла британка.

За словами Ребекки, вона не помічала своїх фізіологічних відмінностей, поки не досягла статевої зрілості. Тоді почала розвиватися лише одна з її грудей. Однак лікарі спершу не були впевнені, що з нею щось не так.

Я звернулася до лікаря по допомогу, але він сказав мені, що мої груди "нормальні" і "з часом виростуть" – так само як у деяких дівчат менструація починається пізніше, ніж в інших,

– пригадала вона.

Як виглядає незвична модель: дивіться фото

Лише після того, як дівчина почала досліджувати свій стан в інтернеті, її запит показав, що у неї може бути синдром Поланда, в результаті чого одна грудь мала розмір чашечки DD, а інша залишалася A.

Хоча їй було 16 років, коли Ребекка зрозуміла, що народилася з цим захворюванням, її діагноз не був підтверджений, доки їй не виповнилося 20 і вона не пройшла ультразвукове обстеження.

Роками я почувалася самотньою і розгубленою, але тепер, коли я дізналася, що таке синдром Поланда, це було так, ніби я нарешті отримала інструкцію для себе. Я змогла зрозуміти, чому я така, яка я є,

– сказала вона.

Хоча лікарі пропонували їй можливість безкоштовно зробити операцію для збільшення або зменшення грудей, щоб зробити їх симетричними, вона відмовилася.

Дівчина не шкодує про своє рішення відмовитися від операції: дивіться фото

Я просто не відчувала, що мені потрібна пластика грудей, і не шкодую про це. У багатьох жінок виникають ускладнення, я просто не хотіла ризикувати, а деякі імплантати не вічні,

– поділилась британка.

Вона вирішила прийняти своє природне тіло і зайнялась моделінгом. Дівчина взяла участь у рекламі Dove і пройшлась подіумом для благодійної організації PIP UK. Під час шоу моделі носили сукні, виготовлені на замовлення, які облягали їхні груди, на підтримку людей з синдромом Поланда.

Я щаслива від того, що займаюся модельною та адвокаційною діяльністю і допомагаю іншим жінкам почуватися добре,

– наголошує Ребекка.

Дівчина зізнається, що через свій стан часто зазнає жорстоких коментарів в соцмережах і стала об'єктом сексуальних домагань з боку чоловіків. Однак вона каже, що це її не дуже турбує, та додає, що "очевидно, як жінки, ми не повинні звикати до цього".

Зазвичай британка блокує та ігнорує критичні висловлювання, залишаючись задоволеною своїм рішенням відмовитися від збільшення грудей.