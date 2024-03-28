В чем причина такой особенности фигуры женщины и как ей удается преодолевать стереотипы, строя карьеру в моделинге, рассказываем далее.

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Как модель преодолевает стереотипы относительно груди

26-летняя жительница Великобритании Ребекка Батчер родилась с синдромом Поланда, редким заболеванием, которое приводит к недоразвитости грудных мышц только с одной стороны.

Этот врожденный дефект, который обычно диагностируют в подростковом возрасте, затрагивает лишь одного из 20 000 людей, и для некоторых он может со временем ограничить движение и диапазон движений.

Несмотря на такую особенность девушка отказалась от операции и решила стать моделью.

Я знаю, что большинство девушек ухватились бы за шанс бесплатно увеличить грудь, но я не хотела менять себя – я просто хотела узнать, почему моя грудь деформирована,

– рассказала британка.

По словам Ребекки, она не замечала своих физиологических различий, пока не достигла половой зрелости. Тогда начала развиваться только одна из ее грудей. Однако врачи сначала не были уверены, что с ней что-то не так.

Я обратилась к врачу за помощью, но он сказал мне, что моя грудь "нормальная" и "со временем вырастет" – так же как у некоторых девушек менструация начинается позже, чем у других,

– вспомнила она.

Как выглядит необычная модель: смотрите фото

Лишь после того, как девушка начала исследовать свое состояние в интернете, ее запрос показал, что у нее может быть синдром Поланда, в результате чего одна грудь имела размер чашечки DD, а другая оставалась A.

Хотя ей было 16 лет, когда Ребекка поняла, что родилась с этим заболеванием, ее диагноз не был подтвержден, пока ей не исполнилось 20 и она не прошла ультразвуковое обследование.

Годами я чувствовала себя одинокой и растерянной, но теперь, когда я узнала, что такое синдром Поланда, это было так, будто я наконец-то получила инструкцию для себя. Я смогла понять, почему я такая, какая я есть,

– сказала она.

Хотя врачи предлагали ей возможность бесплатно сделать операцию для увеличения или уменьшения груди, чтобы сделать ее симметричной, она отказалась.

Девушка не жалеет о своем решении отказаться от операции: смотрите фото

Я просто не чувствовала, что мне нужна пластика груди, и не жалею об этом. У многих женщин возникают осложнения, я просто не хотела рисковать, а некоторые имплантаты не вечны,

– поделилась британка.

Она решила принять свое естественное тело и занялась моделингом. Девушка приняла участие в рекламе Dove и прошлась по подиуму для благотворительной организации PIP UK. Во время шоу модели носили платья, изготовленные на заказ, которые облегали их грудь, в поддержку людей с синдромом Поланда.

Я счастлива от того, что занимаюсь модельной и адвокационной деятельностью и помогаю другим женщинам чувствовать себя хорошо,

– отмечает Ребекка.

Девушка признается, что из-за своего состояния часто подвергается жестоким комментариям в соцсетях и стала объектом сексуальных домогательств со стороны мужчин. Однако она говорит, что это ее не очень беспокоит, и добавляет, что "очевидно, как женщины, мы не должны привыкать к этому".

Обычно британка блокирует и игнорирует критические высказывания, оставаясь довольной своим решением отказаться от увеличения груди.