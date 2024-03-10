Американка категорически отказывается от пластической операции по уменьшению груди, несмотря на трудности, которые те создают. Как живет женщина, рассказываем далее.

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Как живет женщина с самой большой грудью в мире

С детства Энни Хокинс-Тернер страдает гигантомастией – увеличение тканей груди. Сейчас ее бюст весит более 50 килограммов, его размер оценивают как 106ZZZZZZ.

В школе над Энни издевались и смеялись. В университете она также привлекала всеобщее внимание и стеснялась. Девушка боялась оказаться обнаженной даже перед своим парнем. В 1990-е годы ее грудь была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире.

Как выглядит женщина с самой большой грудью в мире: смотрите фото

У Энни есть специальное автокресло, которое помогает ей передвигаться, а ремень безопасности изготовлен на заказ. По лестнице женщина поднимается или спускается только боком, иначе можно упасть из-за тяжести груди. Ей приходится отводить одну из грудей в сторону, чтобы дотянуться до ног и обуться. А чтобы встать с кровати, нужно переворачиваться на живот.

Я всегда стараюсь защитить спину и руки. Люди думают, что огромная грудь вызывает сильную боль в спине. Поверьте, для меня это в основном ноги. Я очень благодарна за то, что моя огромная грудь сделала для меня. Она профинансировала два дома, образование детей и замечательные отпуска,

– рассказывала американка в интервью The Sun.

Энни отметила, что еще в 1996 году создала в сети страницу под ником Norma Stitz, которой пользуется уже более 20 лет. Она размещает записи эротического содержания, которые приносят ей огромный доход. За первый год такой "работы" она заработала свои первые 50 тысяч долларов. Впоследствии доход женщины превысил 1 миллион долларов, что позволило ей жить в достатке и путешествовать по всему миру.