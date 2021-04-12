Лого на знаменитостях: дизайнери розмістили рекламу у найбільш несподіваних місцях – 20 фото

Часом нам здається, що всюди забагато реклами: посеред улюбленого серіалу чи на фасадах будинків, вона завжди занадто нав'язлива. Дизайнерам запропонували уявити, що було б, якби реклама дійсно була всюди. Навіть у таких місцях, про які ніхто й подумати не міг би.

Таке незвичайне завдання постало перед дизайнерами з DesignCrowd – сервісу, де вони виставляють свої роботи та шукають замовників для розробки логотипів, візиток, поліграфії тощо. Дизайнери увімкнули всю свою уяву та розмістили відомі логотипи на знаменитостях, тваринах та навіть історичних пам'ятках.

Читайте також: Як виглядають люди, коли дивляться порно: пікантні фото, які вас потішать

В реальності такого ніхто б не зробив, проте чому б не пофантазувати й не посміятись з результату?

1. Реклама Tampax просто на дамбі

2. Просто зроби це...і не забудь про захист

3. Серветки на будь-який випадок життя

4. А це точно пума?

5. Windows у вигляді вікна будинку виглядає дуже органічно

6. Здається, доречніше було б написати "Burger Queen"

7. Ось вона – справжня посмішка Джоконди

8. Це виглядає дійсно прекрасно та грандіозно

9. Не кожен помітить тут логотип Xbox

10. Важко звернути увагу на логотип Google, але спробуйте

11. Ще одна дуже доречна реклама контрацепції

12. Яких тільки змін не зазнавав логотип Apple!

13. Справді космічний логотип

14. Зібрати Сполучені Штати Америки дуже просто – лише дотримуйтесь інструкції

15. Бестселер "The New York Times", який вже дуже давно тримається у топі

16. Спробуйте віднайти логотип на цьому фото

17. Досить оригінальні купюри

18. Напевно, цей папір коштував би занадто дорого

19. Коли продукція Microsoft дійсно у всьому

20. Ця Cola-Cola виглядає досить смачно

Усі фото: DesignCrowd