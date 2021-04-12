Порой нам кажется, что везде много рекламы: среди любимого сериала или на фасадах домов, она всегда слишком навязчива. Дизайнерам предложили представить, что было бы, если бы реклама действительно была повсюду. Даже в таких местах, о которых никто и подумать не мог.

Такое необычное задание поставили перед дизайнерами из DesignCrowd – сервиса, где они выставляют свои работы и ищут заказчиков для разработки логотипов, визиток, полиграфии и т.д. Дизайнеры включили все свое воображение и разместили известные логотипы на знаменитостях, животных и даже исторических памятниках.

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В реальности такого никто не сделал, но почему бы не пофантазировать и не посмеяться с результата?

1. Реклама Tampax прямо на дамбе

2. Просто сделай это...и не забудь о защите

3. Салфетки на любой случай жизни

4. А это точно пума?

5. Windows в виде окна дома смотрится очень органично

6. Кажется, уместнее было бы написать "Burger Queen"

7. Вот она – настоящая улыбка Джаконды

8. Это выглядит действительно прекрасно и грандиозно

9. Не каждый заметит здесь логотип Xbox

10. Трудно обратить внимание на логотип Google, но попробуйте

11. Еще одна очень уместная реклама контрацепции

12. Как только не меняли логотип Apple!

13. Действительно космический логотип

14. Собрать Соединенные Штаты Америки очень просто – лишь следуйте инструкции

15. Бестселлер "The New York Times", который уже очень давно держится в топе

16. Попробуйте найти логотип на этом фото

17. Достаточно оригинальные купюры

18. Наверное, это бумага стоила бы слишком дорого

19. Когда продукция Microsoft действительно во всем

20. Эта Cola-Cola выглядит довольно вкусно

Все фото: DesignCrowd