Воронка з'явилася на дорозі в одному з житлових районів міста. Її огородили, а сам шлях перекрили.

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Про тунелі ходять різні легенди

Секретні проходи відносять до періоду Громадянської та Другої світової воєн в Англії. За словами місцевих жителів, через яму в асфальті можна побачити мережу таємних проходів. Їхня довжина вимірюється кілометрами, а деякі люди впевнені, що всередині мешкають привиди.



На дорозі стався обвал / SWNS

Пол Коумідоу, сказав, що, за його відомостями, будівельники залишили тунелі в 1970-х роках через дивні події.

Ніхто не знає, що побачили будівельники, але це їх так налякало, що вони відмовилися туди повертатися,

– сказав він.

Провали з'явилися на Вікарадж-роуд у районі Тредворт. На думку місцевих жителів, надмірні дощі могли потривожити деякі із забутих і секретних підземних тунелів і проходів, зробивши дірку в дорозі.

Це не перший випадок, коли під містом знаходять приховані тунелі.



Під землею виявилась мережа тунелей / SWNS

"У лютому цього року в Единбурзі в карстовій вирві було виявлено залишки історичного залізничного тунелю і колії 1840-х років, давно занедбаного і засипаного понад століття тому", — заявив Джеймс Копперта, ведучий подкасту Fortean News.

У твіттері дорожньої служби Глостершира повідомляють, що на час проведення ремонтних робіт дорога була екстрено закрита.