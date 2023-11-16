Воронка з'явилася на дорозі в одному з житлових районів міста. Її огородили, а сам шлях перекрили.
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Про тунелі ходять різні легенди
Секретні проходи відносять до періоду Громадянської та Другої світової воєн в Англії. За словами місцевих жителів, через яму в асфальті можна побачити мережу таємних проходів. Їхня довжина вимірюється кілометрами, а деякі люди впевнені, що всередині мешкають привиди.
На дорозі стався обвал / SWNS
Пол Коумідоу, сказав, що, за його відомостями, будівельники залишили тунелі в 1970-х роках через дивні події.
Ніхто не знає, що побачили будівельники, але це їх так налякало, що вони відмовилися туди повертатися,
– сказав він.
Провали з'явилися на Вікарадж-роуд у районі Тредворт. На думку місцевих жителів, надмірні дощі могли потривожити деякі із забутих і секретних підземних тунелів і проходів, зробивши дірку в дорозі.
Це не перший випадок, коли під містом знаходять приховані тунелі.
Під землею виявилась мережа тунелей / SWNS
"У лютому цього року в Единбурзі в карстовій вирві було виявлено залишки історичного залізничного тунелю і колії 1840-х років, давно занедбаного і засипаного понад століття тому", — заявив Джеймс Копперта, ведучий подкасту Fortean News.
У твіттері дорожньої служби Глостершира повідомляють, що на час проведення ремонтних робіт дорога була екстрено закрита.