Сім'я Шеннон Бріттон багато часу проводить у подорожах разом з чоловіком та дітьми. Цьогоріч вони зустрічали Різдво в домі на колесах, який вирішили оригінально прикрасити.

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Сім'я зустріла Різдво у трейлері

Навіть дім на колесах потребує особливої атмосфери напередодні Різдва, яку чудово створюють оригінальні прикраси. Ялинка, вогники, святкові іграшки та інші традиційні деталі чудово для цього підійдуть.

Шеннон Бріттон вирішила також прикрасити трейлер для подорожей, який вже давно став домом для її сім'ї. Вона поділилась у тіктоці відео, де показала, як оригінально прикрасила дім. Всі озлоблення були у стилі Disney, вони виглядали дуже мило та створювали особливу атмосферу.



Різдво у стилі Disney / Скриншот з відео



Жінка оригінально прикрасила трейлер / Скриншот з відео ​

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Спершу вона показала спальню, де ліжко встелене покривалом та подушками з різдвяним Мінні Маусом. Дитяча кімната мала схожі оздоблення. На кухні жінка розставила чимало святкових фігурок та декорацій.

По-справжньому здивувала вітальня, яка була оздоблена ялинкою та аркою навколо комину. Серед декорацій було чимало Мінні Маусів та інших традиційних деталей у стилі Disney. Від такого оздоблення особливо шаленіють діти.