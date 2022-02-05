10 людей, которые запутали всех своим возрастом: не угадаете, сколько им лет

5 февраля 2022 , 16:29
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Источник:

Reddit

Иногда на первый взгляд выяснить, сколько человеку лет, еще та загадка. Кто-то выглядит чуть-чуть на 20 лет, а там уже все 30. Везет же некоторым!

Перед вами подборка фотографий мужчин и женщин, запутавших пользователей Reddit своим возрастом. Попытайтесь и вы угадать сколько им лет! Ответы будут под фотографиями.

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№1

42 года / Фото reddit megumaster342

№2

19 лет / Фото reddit hebacca

№3

14 лет / Фото reddit UmWhateverSir

№4

23 года / Фото reddit SwarmIV

№5

26 лет / Фото reddit Anonymouspossum9

№6

17 лет / Фото reddit caden54

№7

27 лет / Фото reddit izzabizz

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№8

10 лет / Фото reddit originalbecky

№9

36 лет / Фото reddit fiendishthingysaurus

№10

15 лет / Фото reddit barnabe_a_abobora

 

 

Автор: Петро Синєокий