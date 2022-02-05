10 людей, которые запутали всех своим возрастом: не угадаете, сколько им лет
Источник:Reddit
Иногда на первый взгляд выяснить, сколько человеку лет, еще та загадка. Кто-то выглядит чуть-чуть на 20 лет, а там уже все 30. Везет же некоторым!
Перед вами подборка фотографий мужчин и женщин, запутавших пользователей Reddit своим возрастом. Попытайтесь и вы угадать сколько им лет! Ответы будут под фотографиями.
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№1
42 года / Фото reddit megumaster342
№2
19 лет / Фото reddit hebacca
№3
14 лет / Фото reddit UmWhateverSir
№4
23 года / Фото reddit SwarmIV
№5
26 лет / Фото reddit Anonymouspossum9
№6
17 лет / Фото reddit caden54
№7
27 лет / Фото reddit izzabizzЧто может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO.
№8
10 лет / Фото reddit originalbecky
№9
36 лет / Фото reddit fiendishthingysaurus
№10
15 лет / Фото reddit barnabe_a_abobora