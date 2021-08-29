6 способов продлить жизнь свежих букетов

Ничто так не украшает дом, как ароматный букет свежих цветов. Однако реальность такова, что срезанные цветы обычно живут недолго.

И все же существуют способы продлить им жизнь. Воспользуйтесь советами как сделать так, чтобы цветы сохранялись дольше.

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Держите цветы в воде

Очевидный шаг, но здесь может быть решающим время, когда вы это сделаете. Цветы надо поставить в вазу как можно быстрее, а затем каждые 2–3 дня менять воду. Некоторые цветы, такие как гортензия и орхидеи, пьют воду через бутоны, поэтому стоит обрызгивать их.

Обработайте воду

Обработать воду можно специальным консервантом, который продается в цветочных магазинах, а можно сделать раствор самому. Для этого на литр воды добавьте 2 столовые ложки лимонного сока, 1 столовую ложку сахара и половину чайной ложки отбеливателя. Сахар – это пища для цветов, а отбеливатель – защита от бактерий, что важно для продления жизни. Также вы можете растолочь таблетку аспирина и опустить ее в воду, чтобы еще больше предотвратить накопление бактерий.



Букет тюльпанов / Фото pexels

Подрежьте стебли

Когда вы ставите свои цветы в воду, вам также следует отрезать стебли под углом 45 градусов примерно на 3–4 сантиметра снизу. Это нужно для того, чтобы стебель мог втягивать воду, ведь часто нижние части отмирают и не работают так, как следует.

Обрезайте стебли каждые несколько дней, а также меняйте воду. Обязательно удалите все листья, которые погружаются в жидкость, чтобы избежать распространения бактерий и плесени.

Держите цветы в прохладном сухом месте

Поставьте вазу с цветами в такое место, куда не попадает прямой солнечный свет. Помните также о других источниках тепла, в частности, это компьютеры, бытовая техника и тому подобное.

Развяжите букет

Перед тем, как поставить цветы в воду, развяжите букет. Вы можете поставить их все в одну вазу, или же разместить в нескольких сосудах.



Можно разделить букет на несколько ваз​ / Фото unsplash

Засушите цветы

Если вы хотите сохранить воспоминания о каком-то очень важном событии, вы можете засушить цветы. Есть разные способы сделать это, но этот, пожалуй, самый простой: