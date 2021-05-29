Счастье любит тишину: 7 негативных установок, которые мешают вам в жизни

На ценности человека и его образ мышления сильно влияет окружение, в котором он растет. С детства мы слышим различные идеи и установки, которые транслируют в обществе - и далеко не всегда они для нас полезны.

Дома, в школе, в компании родственников – отовсюду мы запоминали различные "мудрости", к которым нас призывали прислушиваться. Некоторые такие негативные установки могут мешать добиваться успеха и вообще радоваться жизни. Вспомните несколько таких фраз, которые вы слышали с самого детства, и попробуйте посмотреть на них совсем с другой стороны.

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"Будь проще"

Чаще всего под этой фразой подразумевают – подстраиваться под других, не выделяться, не быть слишком яркой, заметной, громкой. Конечно, умение выстраивать отношения в коллективе – это важный навык. Однако не стоит и терять свою индивидуальность. Люди, которые добивались успеха, никогда не хотели сливаться с толпой, они всегда для кого-то были слишком оригинальными и даже "выскочками".

"Счастье любит тишину"

Так чаще всего говорят о желании человека рассказывать о своих отношениях, делиться фотографиями со второй половинкой или детьми. Мол, вокруг много завистливых людей.

"Счастье любит тишину" / Фото Unsplash

Однако каждый человек выражает свои эмоции по-разному. Кому-то действительно хочется спрятать свое счастье от других людей, а кому-то – кричать об этом на весь мир. Отбросьте предрассудки. Не стоит сдерживать эмоции, если вам хочется поделиться радостью с другими, от этого она только умножится.

"Лучше синица в руках чем журавль в небе"

Для тех, кто привык всю жизнь работать на одной работе, часто кажется странным стремление современного поколения менять профессии, города и даже страны.

Казалось бы, если есть стабильная работа и квартира в хорошем районе, зачем срываться куда-то и рисковать? Однако только рискуя возможно осуществить свои мечты. Поэтому действуйте, пока есть желание, чтобы потом, через несколько десятком лет, не жалеть о том, что вы побоялись сделать.

"А кому-то еще хуже"

Разве человеку, у которого сломана рука, станет легче от того, что другой человек попал в автокатастрофу? Никогда не нужно "поддерживать" человека в беде воспоминаниями о том, кто страдает больше. Так вы только обесцениваете чужую боль, а не помогаете, заставляя человека чувствовать стыд и вину.

Поддерживайте человека, не говоря о бедах других / Фото Unsplash

"Все равно ничего не изменить"

Людей, которые громко выражают свое недовольство, всегда пытаются осадить: "Не высовывайся", "Тебе что, больше всех надо?" и т.д. Касается ли это нарушения прав потребителей, когда вы законно можете вернуть деньги за испорченный товар, вопроса благоустройства вашего подъезда, или проблем в семье.

Многие занимают пассивную позицию: если годами все работало плохо, то сейчас не стоит и пытаться что-то изменить. Однако если молчат все, ситуация так и не улучшится.

"Ты хочешь жить только в свое удовольствие?"

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Иногда людям трудно понять, что не всегда нужно отдавать последнее человеку в беде и жертвовать всем ради других – детей, мужа и т.д. Здоровый эгоизм означает поставить себя на первое место, прекратить страдать и начать брать ответственность за жизнь в свои руки. Ведь человек, который удовлетворил собственные потребности, имеет больше сил и ресурсов для помощи другим.

Не бойтесь поставить себя на первое место / Фото Pexels

"Все они такие"

Все обобщать и равнять под одну мерку – также плохая привычка. Вешая на всех людей одинаковые ярлыки, вы делаете свой мир слишком узким и закрываетесь от интересных личностей и опыта. Вам кажется, что вы можете едва ли не все человечество распределить по определенным признакам, однако не существует одинаковых людей, а мир – не черно-белый. Как только вы это поймете, жизнь станет намного более разноцветной!