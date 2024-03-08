Вынуждена пользоваться влажными салфетками: как живет девушка с аллергией на воду

У 22-летней Лорен Монтефуско из США аллергия на воду. Любой контакт с ней причиняет девушке страдания.

Как она справляется с этой проблемой и чем заменила водные процедуры, рассказываем дальше.

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Как девушка обходится без воды

22-летняя Лорен Монтефуско из Южной Каролины, что в США, страдает крайне редким заболеванием – аквагенной крапивницей, то есть аллергией на воду. Ее диагноз считается уникальным, поскольку в медицинской литературе описано лишь 37 подобных случаев.

Контакт с водой, в частности во время гигиенических процедур, вызывает у Лорен невыносимый зуд, который может длиться до часа. Кроме того, боль и высыпания вызывает незначительное переохлаждение во время переодевания и механическое раздражение кожи от бритья.

Такое ощущение, будто чешется глубоко под кожей. Стараюсь не чесаться, но ничего не могу поделать. Иногда царапаю себя, чтобы нанести еще большую боль и не чувствовать раздражение,

– рассказывает американка.

Первые симптомы девушка заметила в 12-летнем возрасте, но со временем состояние только ухудшалось. Точный диагноз удалось установить через три года, когда она решила обратиться за помощью к медикам.

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К сожалению, полностью вылечить аквагенную крапивницу пока невозможно, поэтому Лорен пытается минимизировать дискомфорт, сводя контакты с водой к минимуму.

Я пробовала мыться тряпкой, но вода все равно вызывает аллергию. Единственный надежный способ – использовать влажные салфетки для тела. Однако я чувствую отвращение из-за того, что не могу принять душ,

– говорит она.

Лорен нашла поддержку в онлайн-сообществе людей с аналогичными проблемами – это значительно помогло ей в психологическом плане. По словам девушки, теперь она чувствует себя немного лучше.