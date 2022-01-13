Безумная свадьба: невеста переодевалась 7 раз

Невеста часто привлекает к себе внимание, меняя платье во время свадьбы. Такая традиция уже стала привычной для многих, поэтому Вора Квинн решила ее несколько изменить.

Вора и Джастис Квинн поженились в октябре. Они решили убежать от традиционных многодневных празднований и устроили скромную свадьбу, где невеста переодевалась 7 раз.

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Невеста переодевалась 7 раз

Вора Квинн решила раскрыть секрет своих свадебных образов, которые меняла 7 раз во время празднования. Девушка сумела удачно подобрать детали и аксессуары, поэтому для всех образов ей понадобилось всего 3 платья. Наиболее универсальным было первое платье, которое невеста приобрела для церемонии и свадебной фотосессии.

Фасон был так универсален, что из него можно было сделать множество образов. На церемонии Вора дополнила приталенное платье традиционным кружевом. Она надела поверх свадебного наряда рукава, расшитые цветами и драпировкой. Это помогло создать идеальный образ для церемонии.



Первый нежный образ для церемонии / Фото Insider

Затем невеста решила несколько кое-что изменить и дополнила минималистическое платье прозрачными рукавами и фатой в горошек. Ее новый роскошный свадебный образ нуждался в другой прическе, поэтому девушка решила укоротить волосы и состригла длинные черные локоны во время празднования. Она также позаботилась и об уместных аксессуарах из жемчужин. Жених был доволен смелостью девушки и оценил новую прическу.

Он был в шоке. Он даже не мог говорить. Мне понравилась моя стрижка, но потом, когда я увидела его реакцию, я еще больше взволновалась. Его реакция была, безусловно, лучше, чем я могла себе представить,

– делится Вора.



Роскошный образ с новой стрижкой / Фото Insider

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Для следующего образа Воре понадобилось гораздо больше жемчужин, которые укрыли ее плечи. Она также решила украсить прическу фатой ее матери.



Образ с фатой мамы / Фото Insider

Затем она надела на шею чокер и соединила минималистичное платье с контрастной и "грубой" кожаной курткой красного цвета.



Брутальный образ с кожаной курткой / Фото Insider

Для еще одного образа Вора приготовила шубу своей бабушки и набор аксессуаров с жемчужинами. На этот раз она собрала волосы в хвост.



Платье в тандеме с шубой бабушки / Фото Insider

Наконец-то дошел черед до празднования. Молодожены выбрали приватный ужин для двоих, вместо больших громких празднований. Для этого Вора приберегла еще один наряд. Новое платье, в отличие от предыдущего, было короткое, пышное и с акцентом на рукавах. Глубокое декольте и полупрозрачные рукава придали образу пикантности. Новое миниплатье из органзы стоило 40 долларов и позволило невесте чувствовать себя отлично.

Я только что подстригла волосы и впервые с детства имела короткий хвост. Когда я надела это короткое платье, то сказала своему мужу, что никогда в жизни еще не чувствовала себя такой милой,

– рассказывает невеста.



Образ для праздничного ужина / Фото Insider

Последний наряд Вора приберегла для вечеринки с самыми родными в их доме. Для этого девушка приобрела топ с перьями и юбку с блестками. Ее блестящий образ был просто невероятным. В этом платье невеста смогла провести день с 12-ю друзьями, разрезать торт, станцевать первый танец и подбросить букет.



Блестящий костюм для вечеринки / Фото Insider