Как это быть женой миллиардера: блогер рассказала необычные правила, которые установил ее муж

Блогер София Кралов делится с подписчиками своей роскошной и пышной жизнью. Женщине не разрешают заниматься домашними делами, поскольку ее муж считает, что это работа для прислуги.

Однако это не единственное правило в жизни женщины. Ее муж миллиардер создал для нее еще несколько требований. Что от Софии Кралов требует ее партнер, рассказываем далее.

Также интересно Свадьба обернулась настоящим шоком: невеста потеряла сознание в самый ответственный момент

Каких правил должна придерживаться жена миллиардера

Блогер София Кралов из ОАЭ в тикток рассказала о строгих правилах, которые для нее установил ее богатый муж.

Жена миллиардера с удовольствием делится с подписчиками своей роскошной и пышной жизнью. Однако правила, которые придумал ее муж, удивили многих зрителей, хотя одно из них и упрощает жизнь женщине.

Несмотря на то, что девушку окружает роскошь, у этой богатой домохозяйки есть несколько строгих правил, установленных ее мужем, которые многие ставят под сомнение.

Пара живет в Дубае, и ее муж, который якобы владеет парфюмерной империей мирового класса, установил ряд правил, в частности запретил ей водить машину, готовить или убирать.

Я живу в своем собственном проявленном мире мечты, где все, чего я хочу, сбывается,

– объяснила София.

Какие правила имеет жена миллиардера: смотрите видео

Женщина также рассказала, что ей не позволяют тратить собственные деньги, и поделилась, что она может пользоваться только кредитными картами мужа.

Она заявила, что ей не разрешают заниматься домашними делами, поскольку муж считает, что это работа для прислуги. Что касается вождения, то Софии не разрешается никуда ездить самой, она должна пользоваться услугами личного водителя.

Еще одно необычное правило, которого она придерживается, связано с макияжем. Она не может сама делать его и должна поручить это профессионалам. Однако София не против следовать этим правилам.

Иногда приятно играть по каким-то правилам,

– написала она.

Однако многие подписчики Софии не разделяют мнение женщины и критикуют ее выбор.

"Твоя цель в жизни – это просто погоня за деньгами", "То, что люди делают ради денег", "Ты вышла замуж за богатого, ты не богата... эти вещи быстро меняются", – писали пользователи соцсети.