Блогерша неудачно увеличила свои губы: как изменилось ее лицо

Блогерша решила в очередной раз увеличить свои губы, но все пошло не по плану. У девушки началась внезапная аллергия. Что случилось с ее лицом – смотрите в материале.

Блогерша Лорен Фолкнер из Шотландии даже не думала, что ее организм так жестко отреагирует на препарат для увеличения губ. Она делала эту процедуру не в первый раз и никогда не замечала побочных реакций. Но сейчас все произошло по-другому.

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Лорен записалась к профессиональному косметологу, которая уколола ей две инъекции препарата. Буквально сразу девушка почувствовала, что ей становится плохо.

Лорен до процедуры / Скриншот тикток lauzyfaulks

Всего за две минуты после инъекции мое горло сильно опухло, на теле появились красные пятна, а мне стало казаться, что я сейчас потеряю сознание, – рассказала девушка.

Лицо Лорен после процедуры / Скриншот тикток lauzyfaulks

К счастью, косметолог очень быстро среагировала на эту проблему. Она вызвала врачей, которые смогли спасти Лорен от серьезных неприятностей. Блогерша уверена, что ей очень повезло. Ведь могло быть значительно хуже.

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Девушка записала видео, как изменилось ее лицо от аллергической реакции. Всего за один день его посмотрели более миллиона раз. Лорен уже успела всех успокоить: примерно через неделю отек полностью исчез.