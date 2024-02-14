Женщина, которая 17 лет боролась с чрезмерным ростом волос, отрастила бороду: как она выглядит

33-летняя британка Бетан Бургойн 17 лет боролась с лишними волосами на теле, и в целом потратила на это более 51 тысячи фунтов стерлингов.

В конце концов женщина устала и решила любить себя такой, как есть. Что она сделала и как изменилась после этого, рассказываем далее.

К теме Американка попала в Книгу рекордов Гиннеса за самые длинные волосы на руках: какая их длина

Как женщина смогла полюбить свои волосы

Проблемы с лишними волосами у женщины начались с 10 лет. В 18 лет ее начали путать с мужем, поэтому она начала посещать салоны красоты и удалять лишнюю растительность на теле, но это не очень помогало.

К 33 годам она успела потратить на борьбу с волосами колоссальную сумму – 51 тысячу фунтов стерлингов. Она брилась, осветлялась, делала депиляцию воском, каждую неделю тратя на это 250 фунтов стерлингов на протяжении более 17 лет.

Теперь Бетани нашла в себе уверенность, чтобы перестать бриться и приняла свои волосы на теле. Она говорит, что это сэкономит ей деньги и она будет тратить их на путешествия.

Мне нравится моя борода – она отрастает, и это замечательно. Я чувствую больше всего уверенность, которую я когда-либо чувствовала в своей жизни,

– говорит женщина.

Бетани начала вести видеоблог и делиться своей историей, что, в свою очередь, придало ей уверенности, что она начала отращивать волосы на теле. Она даже пошла на Channel 4 шоу Naked Attraction, чтобы выступать за женские волосатые тела.

Я отрастила волосы на ногах, лобке. Волосы на ногах можно оформить в красивый узор. Это как волосы на голове,

– добавляет женщина.

Бетани считает, что ее ненормальный рост волос вызван синдромом поликистоза яичников, который вызывает гормональный дисбаланс, хотя официального диагноза ей не было поставлено.