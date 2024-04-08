Сбросила 200 килограммов: британка похвасталась новой фигурой после кардинального похудения

Звезда британского шоу Тамми Слейтон похудела на 200 килограммов и недавно похвасталась обновленной фигурой в соцсетях.

Как женщине удалось так кардинально сбросить вес, а также насколько сильно изменился ее вид после перевоплощения, рассказываем далее.

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Как женщина изменилась после похудения на 200 килограммов

Звезда британского реалити-шоу "1000-фунтовые сестры" Тамми Слейтон после удивительного похудения недавно похвасталась своей новой стройной фигурой. 37-летняя знаменитость опубликовала в тикток видео, на котором позирует перед зеркалом.

В ролике можно увидеть, что Тамми одета в длинную черную футболку, штаны цвета хаки и серые кроссовки. Образ дополняет серебряное ожерелье и разноцветный браслет-радуга.

Как женщина выглядит после кардинального похудения: смотрите видео

Во время записи британка танцевала под песню "Plus-Size Freestyle" певицы Samyra, периодически поворачиваясь в разные стороны, чтобы показать поклонникам свою талию после потери 440 фунтов (около 200 килограммов).

Довольно быстро этот короткий ролик собрал более 176 тысяч лайков. Фанаты начали поддерживать женщину в комментариях, выражая восхищение ее новой фигурой.

Один поклонник написал: "Так держать, Тамми", а другой добавил: "Черт возьми! Хорошо выглядишь", дополнив текст милым эмодзи в форме красного сердечка.

Как британка выглядела до похудения: смотрите видео

На удивление, Слейтон до сих пор периодически сталкивается с травлей и хейтом. Например, в прошлом месяце ей пришлось ответить на жестокие насмешки троллей, которые утверждали, что она похожа на персонажа Питера Гриффина из мультсериала "Гриффины".

Если у тебя нет имени и фотографии, то держи рот на замке. Ты не имеешь права заходить на чьи-то профили, просматривать видео и комментировать. И вообще мама разве не учила тебя: если не можешь сказать ничего хорошего, то молчи?,

– отметила разъяренная женщина.

Кстати, когда Тамми впервые появилась в эфире реалити-шоу "1000-фунтовые сестры", ее вес превышал 700 фунтов (около 318 килограммов). Однако после операции по уменьшению желудка и строгой диеты женщине удалось достичь невероятных результатов в похудении.

Сейчас звезда социальных сетей продолжает демонстрировать свои достижения на пути к здоровому образу жизни, вдохновляя поклонников со всего мира силой воли и настойчивостью.

Добавим, что этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы с лишним весом, обратитесь к специалисту.