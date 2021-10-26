Было время: 10 забавных семейных фото, которые людям стыдно пересматривать

26 октября 2021 , 19:09
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Источник:

Reddit

Старые семейные фотоальбомы – это настоящее сокровище. Где еще можно найти столько забавных и особых снимков, которые подарят такое волшебное чувство ностальгии? Правда, эти фотографии не всем покажешь!

Пользователи Reddit думают по-другому. Они опубликовали свои самые интересные семейные фотографии. Поверьте, это настоящая бомба! Столько забавных костюмов, причесок и вообще немного странных образов… Эти фотографии точно поднимут вам настроение и помогут расслабиться после рабочего дня!

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"На фотографии мне 17 лет. Это – мой выпускной. 1997 год"

Фото reddit

Спасайте!

Фото Awkward Family Photos

Брутальное фото!

Фото Awkward Family Photos

А кому сейчас легко?

Фото reddit

Костюм из ночных кошмаров

Фото Awkward Family Photos

Что здесь происходит?

Фото reddit

"Мама попросила меня сфотографироваться с рыбой"

Фото reddit

"Почему-то все дети в моей семье фотографировались на лестнице возле туалета в доме бабушки. Фотография сделана где-то в середине 90-х"

Фото Awkward Family Photos

"Это было весело! Меня катали в детстве в мусорном ведре"

Фото Awkward Family Photos

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Король танцев!

Фото reddit

 

 

Автор: Петро Синєокий