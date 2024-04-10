Отличная одежда для собеседования: что надеть, чтобы произвести идеальное первое впечатление

Собеседование - это волнительный момент, когда внешность не хочется недооценить, но и выглядеть слишком ярко тоже кажется неуместным. Идеальный вариант - когда образ подчеркивает лучшие качества, а в одежде можно чувствовать себя комфортно и уверенно.

Что лучше всего одеть на собеседование, чтобы все эти нюансы были учтены, а первое впечатление получилось идеальным, рассказываем далее.

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Выбирайте классический наряд

Вполне возможно, что у вас уже есть вариант идеального наряда для собеседования.

В общем черное платье или костюм и небольшие каблуки подойдут почти для любого собеседования. Это классический образ, который вы можете стилизовать любой, в зависимости от среды и аксессуаров, которые вы выбираете. Он действительно подходит для любой среды, в которой вы находитесь в которой вы находитесь,

– говорит предпринимательница Ким Перелл.

Обратите внимание на детали

В общем Перелл советует выбрать платье длиной до колена и длинными рукавами, если это только не лето, в таком случае короткие рукава вполне уместны. Эту модную комбинацию легко адаптировать к любой отрасли и работе.

Если вы претендуете на должность в более неформальной компании или сфере, можно выбрать пиджак и широкие брюки, заправленную блузку и туфли на каблуках, лоферы или балетки. Это создаст одновременно сдержанный и стильный образ.

Как может выглядеть идеальный образ для собеседования: смотрите фото

Дайте волю своей прическе

Времена, когда на собеседовании ожидалось прямые, гладкие волосы или идеальная прическа, прошли. Когда дело доходит до ваших волос, носите то, что вам удобно, но делайте это аккуратно. К примеру, выпрямите пряди или соберите их осторожно заколкой.

Лично я чувствую себя наиболее уверенно, когда мои волосы распущены. Но если вы планируете собрать его, убедитесь, что прическа выглядит изысканно, а не так, как будто у вас иссякло время,

– делится Ким Перелл.

Пусть образ работает на вас

Используйте личный стиль как отправную точку. Ненавидите платья? Выбирайте темно-синие или черные брюки в сочетании с белой рубашкой.

Не любите носить каблуки? Наденьте изящные черные балетки или лоферы, в которых вы будете чувствовать себя прекрасно.

Как говорит Ким Перелл, самой большой ошибкой было бы не носить то, что позволяет чувствовать себя вам наиболее комфортно и уверенно.