Что подарить друзьям, ожидающим ребенка: лучшие идеи

Согласитесь, очень приятно не только получать подарки, но и дарить. Однако важно четко понимать и учитывать предпочтения, чтобы человек остался доволен. Так, немало сложностей вызывает вопрос о том, что же дарить новоиспеченным родителям малышей.

Журналистка Радио НВ, ведущая подкаста "Лера, когда внуки?" Валерия Широкова поделилась собственным перечнем лучших идей. Что лучше дарить будущим родителям, а чего точно следует избегать – читайте в материале.

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Иногда желание угодить заканчивается полным разочарованием. Как говорится: "Хотели как лучше, а получилось – как всегда". Прежде всего, спросите у родителей о наличии "вишлиста". Это самый лучший способ не повториться и угодить с подарком. "Предположим, родители решили взять в подарок от государства бэби-бокс, соответственно им не нужно дарить ничего из того, что и так будет в подарке от государства", – говорит журналистка. Вы сможете выбрать на подарок именно то, чего не хватает.

Старайтесь избегать таких подарков

Безусловно, есть множество вещей, способных упростить жизнь родителям, перевернувшуюся с ног на голову. Однако полезно ли то или иное – вопрос спорный. Бортики в детскую кроватку, одеяла и подушки для новорожденных, надувные круги вокруг шеи для купания в ванной – все это педиатры не рекомендуют использовать для младенцев. Еще один сомнительный вариант – детская кроватка. Да, это один из самых актуальных предметов для новоиспеченных родителей, но нередко дети отказываются там спать. Поэтому лучше не спешить, а в случае необходимости воспользоваться арендой.

Лучшие идеи подарков для будущих родителей

Журналистка предложила несколько вариантов полезных подарков. Но все равно следует посоветоваться с получателем:

Сертификат в магазин дорогого восстанавливающего белья

Специальные вспомогательные инструменты могут помочь женщине вернуться в форму после родов. "Счастливая мама – счастливый ребенок. Поэтому ставлю первым пунктом. Несколько подруг хвалили бандажи для подтяжки живота", – отметила ведущая.

Милые мелочи

Это могут быть свадлерсы или европеленки – мешочки на молнии, в которые можно застегнуть ребенка, чтобы он не разбудил себя движением собственной руки. В них ребенок свободно двигается и не размахивает руками.

Полотенца для купания новорожденного

Хороших и качественных полотенец много не бывает. Кроме того, вы можете заказать вышивку с инициалами малыша. Родители точно будут тронуты.

Эргорюкзак

Мама сможет "нацепить" на себя ребенка и применять обе руки для решения будничных дел. "В основном советуют выбирать 0+, который поддерживает голову. С чем согласны педиатры. Но не кенгуру. Кенгуру считают "злом". В этой категории еще есть слинг, но к слингу нужно разработать навыки, как его завязывать, что дано не всем", – отмечает Валерия.

Кокон

Несомненный лидер товаров для малышей, ведь это удобно и мобильно. Малыш довольно быстро засыпаю и чувствует себя комфортно. Однако есть определенные оговорки. Например, ВОЗ не рекомендует использовать кокон, ведь ребенок должен спать только на жестком, ровном и без бортов.

Ванная на подставке

Этот пункт также требует согласования с получателем. Дело в том, что стоимость товара достаточно высока, однако срок использования – сверхкороткий.

Пеленатор

Полезная вещь для большинства родителей, ведь его можно закрепить на кроватке или где-нибудь еще и проводить необходимые манипуляции с ребенком.

Наконец, Валерия поделилась беспроигрышной идеей – абонемент в кафе у дома родителей. "Ежедневная прогулка с коляской. Ты не спал, не ел, злой. Вышел, взял кофе с круассаном и вспомнил, что твой друг подарил тебе лучший момент дня", – говорит она.

Среди других желанных подарков встречаются также памперсы. Учтите, что лучше всего спросить вес ребенка, чтобы угадать с размером. Неплохим вариантом является и консультация хорошего специалиста по грудному вскармливанию, ведь это не инстинкт, а навык, поэтому совет специалиста никогда не будет лишним.