Covid не помеха: девушка оригинально отпраздновала Рождество

Во время пандемии собрать за праздничным рождественским ужином всю семью не всегда возможно. Однако даже в самой плохой ситуации есть лучший выход.

Криста ЛаРокс в канун Рождества получила положительный результат теста на Covid. Но она не расстроилась, потому что нашла хороший способ, как не заразить близких и провести с ними праздник.

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Девушка придумала, как уберечь родных от Covid

Криста ЛаРокс, которая живет в Нью-Йорке, была разочарована и разбита, когда узнала, что больна на Covid. Она поняла, что не сможет встретить Рождество вместе с родными за праздничным столом, как это было всегда. Тогда она придумала кое-что интересное и решила поделиться этим лайфхаком с подписчиками.

Вместе с продуктами для праздничного ужина девушка попросила приобрести ей специальную прозрачную палатку, которая была изготовлена ​​из крепкой клеенки. Внутри ее обустроили для Кристы и поставили стол, стул и праздничные блюда. Кабинку поставили рядом со столом.



Девушка оригинально вышла из ситуации / Скриншот с видео

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Так девушка смогла провести Рождество со своими родными и не переживать за здоровье, ведь они все были в безопасности. К тому же Криста надела еще маску и перчатки для дополнительной защиты.

Такой "рождественский костюм" оценили и пользователи тиктока. Они оставили под видео немало комментариев и поблагодарили затейливую девушку за лайфхак.