Девушка неудачно сходила на депиляцию воском: на ее ногах появились ожоги
Источник:тикток badesim
Американка рассказала о своем неудачном опыте восковой депиляции. Процедура прошла бы успешно, если бы не ошибка косметолога, из-за которой на ногах девушки возникли ужасные ожоги.
Неприятная ситуация случилась несколько лет назад. На тот момент 15-летняя блогерша, зарегистрированная в тиктоке под ником badesim, пошла на процедуру, чтобы избавиться от волос на ногах перед школьным концертом. Она не догадывалась, что все будет так печально.
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Косметолог был слишком неаккуратным
Девушка приготовилась к процедуре – и сразу закричала. Неаккуратный специалист случайно разлил воск на ноги школьницы. Он был настолько горячим, что на бедра было вообще страшно смотреть.
Впрочем, косметолог не только не извинилась, а начала раздражаться, почему школьница раскричалась. По ее словам, это не была столь серьезная проблема. Она не останивала процедуру.
На тот момент Badesim было всего 15 лет / Скриншот тикток badesim
Женщина начала ругать и винить, что я преувеличиваю проблему. Я чувствовала себя виноватой еще и потому, что все в салоне слышали мои крики. Несмотря на боль, специалист доделала процедуру до конца, и я заплатила деньги, – рассказала девушка.
Пришлось обращаться к врачу
На следующий день школьница вместе с родителями посетила врача, который был шокирован последствиями депиляции. Он искренне удивился, как девушка вообще не упала в обморок, ведь ожоги были очень серьезными.
Фото ожогов можно увидеть в конце этого видео. Особенно чувствительным и беременным лучше не смотреть!
Видео блогерши стало популярным в тиктоке. Его уже посмотрели более 2 миллионов раз. Совершенно понятно, что люди были возмущены поведением косметолога:
- Ненавижу таких "специалистов".
- Просто ужасно!
- Мне стало больно от этого.
- Трудно представить, как тебе было больно.