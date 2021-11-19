Девушка неудачно сходила на депиляцию воском: на ее ногах появились ожоги

Американка рассказала о своем неудачном опыте восковой депиляции. Процедура прошла бы успешно, если бы не ошибка косметолога, из-за которой на ногах девушки возникли ужасные ожоги.

Неприятная ситуация случилась несколько лет назад. На тот момент 15-летняя блогерша, зарегистрированная в тиктоке под ником badesim, пошла на процедуру, чтобы избавиться от волос на ногах перед школьным концертом. Она не догадывалась, что все будет так печально.

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Косметолог был слишком неаккуратным

Девушка приготовилась к процедуре – и сразу закричала. Неаккуратный специалист случайно разлил воск на ноги школьницы. Он был настолько горячим, что на бедра было вообще страшно смотреть.

Впрочем, косметолог не только не извинилась, а начала раздражаться, почему школьница раскричалась. По ее словам, это не была столь серьезная проблема. Она не останивала процедуру.

На тот момент Badesim было всего 15 лет / Скриншот тикток badesim

Женщина начала ругать и винить, что я преувеличиваю проблему. Я чувствовала себя виноватой еще и потому, что все в салоне слышали мои крики. Несмотря на боль, специалист доделала процедуру до конца, и я заплатила деньги, – рассказала девушка.

Пришлось обращаться к врачу

На следующий день школьница вместе с родителями посетила врача, который был шокирован последствиями депиляции. Он искренне удивился, как девушка вообще не упала в обморок, ведь ожоги были очень серьезными.

Фото ожогов можно увидеть в конце этого видео. Особенно чувствительным и беременным лучше не смотреть!

Видео блогерши стало популярным в тиктоке. Его уже посмотрели более 2 миллионов раз. Совершенно понятно, что люди были возмущены поведением косметолога: