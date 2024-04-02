Парень бросил любимую, потому что она набрала вес: девушка не разочаровалась и кардинально похудела

На популярном форуме в соцсетях женщина поделилась историей, как похудела после разрыва отношений. Ее бывший парень ушел от нее, потому что девушка набрала вес.

Как пользовательница соцсетей изменила свою жизнь после окончания отношений, а также как бывший парень отреагировал на ее превращение, рассказываем далее.

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Как девушка похудела после развода

Женщина, которая не назвала своего имени, рассказала на популярном форуме, что начала набирать вес, когда находилась в отношениях со своим уже бывшим парнем, и, несмотря на все усилия, не смогла вернуться к своему "нормальному" размеру.

Она улучшила свой рацион и начала ходить в спортзал, но, по ее словам, ничего не помогло.

Я набрала немалый вес, когда была с ним, и он очень настаивал на том, чтобы я похудела. Я ходила в спортзал, лучше питалась, делала все, что могла, но даже тогда лучшее, что я смогла сделать – остановить набор веса. Это был ад, и я чувствовала, что мое тело не принадлежит мне, я ненавидела его,

– рассказала девушка.

Пользовательница добавила, что через девять месяцев парень ушел от нее, аргументируя разрыв отношений тем, что она его больше не привлекала.

Как девушка изменилась после разрыва: смотрите ее историю

После окончания романа женщина прекратила принимать противозачаточные средства и была ошеломлена, увидев, насколько она похудела благодаря этому простому изменению.

Я потеряла почти 45 килограммов за несколько месяцев. Я никогда раньше не чувствовала увеличения веса на этих противозачаточных средствах, но мой врач сказал, что побочный эффект, видимо, просто развился из-за длительного применения. Я снова чувствую себя прекрасно и была счастливой, пока мой бывший не узнал о похудении,

– отметила женщина.

С тех пор ее экс-бойфренд "разрывает ей телефон", говоря, что чувствует себя "преданным" и спрашивая, почему он не был достаточно весомой причиной для похудения.

В каком мире он имеет право злиться на то, как выглядит мое тело через пол года после нашего разрыва? Это полная ерунда. Я просто заблокировала его, ничего не ответив, и попыталась двигаться дальше, но один из его друзей спросил, хочу ли я с ним поговорить, потому что он был "очень разбит" из-за этого. Почему это моя проблема? Он решил не быть ни моим парнем, ни моим другом, он был тем, кто бросил меня, стер с лица земли, и почему-то я плохая из-за того, что выяснила проблему со здоровьем, которая мучила меня целый год?,

– подчеркнула девушка.

В ответ на ее сообщение один пользователь написал: "Заблокировать его было правильным решением. Он пытается сделать вашу потерю веса о нем".

Другой человек добавил, что "он неудачник", а еще один пользователь написал: "Ты похудела на 135 килограммов. 45 кило с твоего тела и 90 – твоего парня. Блокируй и иди дальше".