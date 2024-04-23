Настоящая Рапунцель: украинка установила рекорд как обладательница самых длинных в мире волос

Художница и модель Алия Насирова, которая родом из Украины, попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных в мире волос. Они на метр больше роста девушки.

Какая длина волос украинской Рапунцель, как она выглядит и ухаживает за своими роскошными прядями, рассказываем дальше.

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Как живет украинская Рапунцель

35-летняя художница и модель Алия Насирова, родом из Украины, попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых длинных в мире волос. Их длина достигает 2 метра 57 сантиметров и 3 миллиметра. Благодаря роскошным прядям женщину называют "Рапунцель".

В общем волосы Алии почти на метр длиннее ее роста, что составляет 1 метр 65 сантиметров.

Она говорит, что никогда значительно не подстригала длину, однако лишь слегка подрезала кончики, чтобы поддерживать хорошее состояние. В частности, Алия считает, что ее поступок может стать примером для людей, чтобы полюбить свою естественную красоту.

Как выглядит девушка с самыми длинными волосами в мире: смотрите фото

Надеюсь, моя история вдохновит читателей полюбить их естественную красоту. Я художница и считаю, что каждый человек прекрасен, даже если он выглядит "по-другому",

– поделилась Алия Насирова.

По ее словам, начать отращивать волосы девушку вдохновили бабушка и мама, которые имели длинные пряди. Однако также повлияла и персонажка из диснеевского мультфильма "Рапунцель: Запутанная история".

На уход за своей прической Алия тратит немало времени, поэтому, по словам художницы, голову приходится мыть один раз в неделю. Во время этого процесса ей приходится тратить около двух часов для нанесения и выдерживания маски и около суток для полного высыхания волос, потому что женщина не любит использовать фен.

Я придерживаюсь нескольких простых правил, чтобы сохранить здоровье своих волос: не крашусь, пользуюсь только натуральными продуктами и очень редко использую хну, наношу на волосы натуральные маски и масла, в основном готовлю их сама, никогда не расчесываю мокрые волосы и не пользуюсь феном. А также то, что я регулярно подстригаю секущиеся кончики, я ем здоровую пищу и не употребляю алкоголь. Я принимаю витамины и делаю массаж кожи головы, иногда посещаю море или океан, чтобы пропитать волосы всеми природными минералами,

– рассказала она секреты своего ухода.

История украинской Рапунцель: смотрите видео

Ежедневно Алия носит волосы, заплетенные в пучок, поскольку они такие длинные, что тянутся по полу позади нее.

Девушка сейчас живет в Словакии и зарабатывает на жизнь искусством и моделингом, а также активно ведет страницы в инстаграм и YouTube.