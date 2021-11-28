Девушка впервые попросила парня убраться дома: он сломал ногу

Девушка устала от того, что парень никогда не помогает ей убирать квартиру. Он неохотно согласился пропылесосить пол – и случайно сломал себе ногу.

Несчастный 26-летний Нейтан попал в больницу, о чем его 24-летняя девушка Бетан рассказала в своем тиктоке bethanlewiswatling. Видео набрало более 1,2 миллиона просмотров!

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Парень всегда избегал домашней работы

Пара живет вместе последние два года. За это время Бетан отлично изучила своего любимого. Есть одна вещь, которую он больше всего не любит – это разнообразная домашняя работа. Парень постоянно избегал ее, чем время от времени злил любимую. В августе 2021 года она не выдержала и настойчиво попросила Нейтана пропылесосить квартиру.

Буквально через несколько минут парень споткнулся через шнур пылесоса на лестнице и жестко упал. Как результат – он сломал себе ногу. Смешно, но Бетан сначала думала, что любимый просто не хочет убирать.

24 летняя Бетани / Скриншот тикток bethanlewiswatling

Он немного жаловался из-за пылесоса, но смог что-то сделать. Потом я услышала сильный грохот. Казалось, он провалился сквозь потолок… Сначала подумала, что Нейтан просто не хочет убирать. Но увидела, что ему реально было больно, – вспоминает Бетан.

Девушка моментально вызвала медиков, которые забрали парня в больницу. С той поры прошло уже несколько месяцев: сейчас Нейтан полностью восстановился – он снова может ходить.

Говорит, что очень благодарен медикам, которые быстро среагировали и помогли ему встать на ноги. А еще – шутит, что, как только он поправился, Бетан дала ему список с домашними обязанностями.

Полное видео можно просмотреть ниже

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