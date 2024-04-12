Девушке пришлось назвать себя иначе из-за переезда в Австралию: что было не так с ее именем

Девин Хейлз из США переехала в Австралию и была вынуждена изменить свое имя, ведь над ней смеялись местные жители из-за необычного значения слова.

Что не так было с именем американка и как она теперь называет себя, рассказываем далее.

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Почему девушке пришлось сменить имя

22-летняя Девин Хейлз из Калифорнии в США, которая сейчас живет в Австралии по рабочей визе, вынуждена была изменить свое прозвище на Дев из-за неудобной ситуации.

В День святого Патрика американка представилась группе местных мужчин, а те начали смеяться над ее именем. Как выяснилось, в Австралии "Девин" – это название переработанных мясных продуктов для сэндвичей.

Все начали хохотать, а когда я спросила почему, мне ответили, что Девин – это переработанное мясо для обеда. Это похоже на бред, поэтому теперь я представляюсь как Дев,

– рассказала девушка.

Как девушка узнала о втором значении своего имени: смотрите видео

Пользователи сети с такими же именами также были шокированы, узнав о значении этого слова в Австралии. "Скажите мне, что история с именем – это неправда", – написала одна из женщин в комментариях. "Меня также зовут Девин, и я не знала, что так называют мясо для обеда", – удивилась другая.

Кроме имени, девушке пришлось приспособиться и к другим местным привычкам и моде. По ее словам, большинство австралийцев носит сланцы и спортивные шорты ниже колен, а также популярными там есть татуировки и пирсинг.

Несмотря на все, американка убеждает, что ей нравится быть в этой стране, где она наслаждается вкусным кофе и общением с приветливыми людьми.