"Дайте мне очки": блогера раскритиковали из-за слишком маленького бриллианта на кольце

Австралийка получила от своего парня кольцо с бриллиантом, символизирующее его любовь, но ее раскритиковали в соцсетях.

Чем людям не понравилось кольцо девушки и что блогерша ответила на негативные высказывания, рассказываем дальше.

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Как девушку раскритиковали из-за кольца

Молодая австралийка Лайла Макферсон недавно получила от своего парня кольцо с небольшим бриллиантом, которое является символом его любви и намерения жениться в будущем.

Девушка, восхищена украшением, показала ее с гордостью в тикток, однако реакция пользователей была скорее жесткой, чем поддерживающей.

В видео, которое стало вирусным и набрало более 3 миллионов просмотров, Лайла приблизила камеру, чтобы показать, насколько сияет маленький бриллиант.

Как выглядит кольцо: смотрите видео

Раздел комментариев сразу наполнился людьми, которые критиковали парня и выбор украшения. Они высмеивали его размер.

"Дайте мне очки", "Где?" – писали пользователи, шутя, что им трудно увидеть изысканное кольцо.

К счастью, это были не единственные комментарии под видео. Многие зрители напомнили критикам, что размер или стиль кольца не определяют уровень счастья или любви.

"Мой парень подарил мне кольцо примерно такого размера. В этом году будет 40-летие нашей свадьбы", "У меня было кольцо с огромным бриллиантом, теперь мы расстались", "У всех этих ненавистников вообще нет бриллианта. Поздравляю вас!", – поддержали девушку ее подписчики.

После бурной дискуссии в комментариях Лайла тоже ответила хейтерам. Девушка подчеркнула, что это не кольцо, и попросила критиков продолжать комментировать ролик, ведь это делает ее аккаунт только более популярным.