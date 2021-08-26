Дружка неожиданно подала в суд на невесту: все из-за неудачной стрижки

Иногда даже обычная стрижка может перечеркнуть многолетнюю дружбу: невеста попросила дружку не приходить на свадьбу из-за некорректной стрижки. Девушка в ответ подала в суд.

Невеста планировала очень пышную свадьбу. Она должно была продолжаться целых три дня, поэтому дружки были вынуждены покупать сразу три платья. Также каждый раз девушки должны были делать себе другую прическу. Все было бы хорошо, но в одной из подружек начались проблемы с волосами.

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К сожалению, с марта мои волосы начало активно выпадать. Поэтому в мае я все же решилась подстричься. Я рассказала об этом невесте за две недели до свадьбы, и она не сказала об этом ничего плохого, – написала автор.

Впоследствии невеста снова пришла к дружке и все же намекнула, что ее немного волнует новая прическа. Та ее успокоила и сказала, что здесь нет ничего страшного. А дальше началось... На следующий день дружка получила такое сообщение от невесты.

Невеста просила, чтобы дружки делали новую прическу на каждый день свадьбы / Фото Unsplash

"После наших недавних разговоров я бы хотела напомнить о моих пределах. Я была очень любезна, но я не могу позволить тебе так не уважать меня... Меня очень разочаровало то, какой ты время выбрала для того, чтобы постричься. Я почувствовала бы больше уважения, если бы ты раньше меня предупредила об этом, чтобы мы могли найти общее решение... Хотя я сочувствую насчет твоих проблем со здоровьем, но я не хочу идти на компромисс, чтобы удовлетворить тебя", – написала невеста.

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В конце концов, она попросила ее не приходить на свадьбу. Но тут случился один нюанс: дружка потратила 700 долларов на одежду для свадьбы. Она попросила компенсировать эти деньги, но молодые ничего не ответили на это требование.

Именно поэтому дружка обратилась в суд. Как отреагировали молодые на этот иск и удалось ли решить проблему – девушка не уточнила.