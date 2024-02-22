В 66 лет выглядит лучше, чем в 26: женщина кардинально изменилась и поделилась своей историей
Источник:The Sun
Джулия Олсон – 66-летняя женщина, которая изменилась до неузнаваемости. Она похудела на несколько килограммов, подтянула тело и стала тренером.
Кардинально изменить свою жизнь Джулия решила почти 5 лет назад, когда ей было 62 года. В марте 2024 года женщине исполнится 67 лет и она невероятно счастлива, что решилась на трансформацию.
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"Сейчас я выгляжу лучше, чем в свои 26"
В сети Джулия поделилась, что всегда имела лишний вес. Ранее женщина страдала диабетом, и поэтому всегда набирала вес и в целом чувствовала себя не лучшим образом. В детстве у нее была очень сложная форма диабета, а также у Джулии отказывали почки, были сердечно-сосудистые заболевания и пришлось удалить щитовидную железу.
Как выглядела Джулия в 26 лет / Фото из инстаграма Джулии Олсон
Однако женщина взяла себя в руки и решила сконцентрироваться на собственном здоровье. Свой путь она начала в 62 года и в течение последних 5 лет уверенно шла к цели. Джулия рассказала, что сначала начала работать с собственным сознанием и подталкивать себя к пониманию, что занятия спортом и качественное питание смогут оздоровить тело.
Как изменилась женщина / Фото из инстаграма Джулии Олсон
Женщина кардинально изменила фигуру после 60 лет / Фото из инстаграма Джулии Олсон
Сейчас Джулия Олсон имеет стройную и накачанную фигуру. После очередной операции она начала 5 раз в неделю ходить в спортзал, правильно и сбалансировано питалась, добавив белков и сложных углеводов.
Как Джулия выглядит сейчас / Фото из инстаграма Джулии Олсон
В свои 64 года Джулия даже участвовала в своих первых соревнованиях по бодибилдингу. Здоровый образ жизни, как признается Джулия, дал ей жажду жизни. Более того, она заявляет, что в свои 66 лет теперь выглядит лучше, чем когда-то в 26.