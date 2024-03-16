Будет охранять от потоков негатива: где лучше всего разместить кактус дома

Кактусы являются довольно популярным выбором для домашнего озеленения, ведь они не слишком прихотливы в уходе и могут служить хорошим дополнением к интерьеру.

Также говорят, что эти растения способны поглощать негативную энергию в помещении. Где лучше всего разместить кактус, чтобы он стильно вписался в пространство и наполнял дом позитивом, рассказывает Life 24.

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Где лучше всего держать дома кактус

При выборе места для кактуса важно учитывать его энергетические особенности. Тогда он сможет максимально хорошо повлиять на атмосферу в доме.

Растение можно смело ставить у входа в дом или квартиру, поскольку оно защищает от негативного влияния. Однако здесь важно учитывать любовь кактусов к свету, поэтому чтобы цветок хорошо чувствовал себя, лучше выбирать для него не слишком темное место.

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Также удачным будет размещение растения снаружи дома. Высаженные по периметру участка колючие защитники будут охранять дом от потоков "плохой" энергии. В многоэтажном же доме цветок можно разместить в коридоре.

Кроме того, кактус хорошо подойдет и будет хорошо расти в коридорах, прихожей, гостиной и на кухне. В этих местах чаще всего накапливается негативная энергия, поэтому здесь цветок будет максимально выполнять свои функции.

Кактус является полезным и стильным растением / Фото Freepik

Не менее удачным вариантом будет размещение кактуса рядом с рабочим местом. Это растение способно улучшать концентрацию и умственную деятельность человека. Оно также будет "впитывать" в себя все негативные влияния труда: тяжелые размышления, гнев от нерешенных задач, напряжение от конфликтов и разочарования.

Зато в спальне этот цветок ставить не рекомендуют, особенно, если речь идет о размещении вблизи кровати. Это связано с тем, что кактус может негативно влиять на здоровый сон, приносить мигрени или расстройства пищеварения.

В общем, независимо от выбора комнаты, оптимальным вариантом для растения будет подоконник. Здесь кактус точно будет получать необходимую порцию света и одновременно очищать пространство от негатива.