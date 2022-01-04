На грани: мужчина ведет дневник ссор с женой

Ссоры с любимыми случаются даже в идеальных семьях, а что говорить о тех, кто привык громко общаться.

Одна женщина случайно нашла у своего мужа дневник их ссор с подробным описанием всех позиций и разногласий. Она поражена и испугана таким поступком.

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Мужчина ведет дневник ссор

Женщина, которая случайно нашла записную книжку мужчины со ссорами, рассказывает, что ее любимый очень спокоен. Она объяснила, что они всегда ладили, но иногда в их отношениях случались ссоры. Пара воспитывает общего ребенка и с недавних пор у них не все так хорошо, как было.

Сейчас я сижу дома, и у нас есть отличный малыш. Я, как и многие мамы, чувствую, что многие мои усилия оставляют незамеченными, и это приводит к ссоре,

– делится молодая мама.

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Женщина разбита из-за находки / Фото Unsplash

Вскоре после последнего спора мужчина решил проветриться и ушел из дома. Тем временем жена увидела, что его компьютер разблокирован, и случайно наткнулся на файл, в котором был подробный список каждой ссоры за 2021 год.

Он держал список ссор, когда, по его мнению, я оскорбляла его, когда он чувствовал, что он прав. Все это время я четко спрашивала его: "Все ли хорошо?" и он отвечал, что у нас все хорошо. Но… есть список!

– рассказывает она.

Женщина подозревает, что муж собирается оставить ее и не знает, как сообщить ему, что она нашла его список. Она не хочет признаваться, что просматривала его личные вещи.